El luchador fue liberado luego de que se alcanzara un acuerdo reparatorio, informó la promotora El Patrón Espectáculos

El Hijo de Fishman quedó en libertad tras ser detenido por su presunta relación con la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en la lucha libre como ‘El Búho’. La promotora El Patrón Espectáculos confirmó la noticia mediante un video publicado en redes sociales, en el que también explicó que el luchador recibió acompañamiento jurídico durante el proceso.

De acuerdo con el representante del despacho Magallán, Reyes, la liberación se produjo después de que las partes alcanzaran un acuerdo reparatorio para la reparación del daño. Hasta el momento, la empresa no ha dado más detalles sobre los términos del acuerdo y adelantó que ofrecerá información adicional en un próximo comunicado y una conferencia de prensa.

Con información de TV Azteca, el luchador tendrá que pagar una de que, después que la familia del ‘Buhó’ le otorgara el perdón tras lo ocurrido.

¿Por qué quedó en libertad el Hijo de Fishman?

En el video difundido por la promotora, un representante legal explicó que las gestiones realizadas permitieron alcanzar un acuerdo entre las partes, por lo que no fue necesario prolongar el procedimiento en los términos que se contemplaban inicialmente.

“Se logró un acuerdo reparatorio y de una reparación del daño, en el cual el señor Fishman ya está en libertad”, señaló el representante del despacho jurídico, quien también calificó lo ocurrido como un suceso lamentable.

"Recalcar que, a través de las gestiones del despacho, se logró un acuerdo reparatorio y de una reparación del daño en el cual el señor Fishman ya está en libertad, por estos lamentables sucesos que en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso. Culminamos y se logró esta libertad", expresó el representante de la referida firma legal.

Durante la grabación, El Hijo de Fishman apareció junto al representante legal, pero no emitió declaraciones sobre el fallecimiento del réferi ni sobre las circunstancias del caso.

Hijo del Fishman, luchador mexicano presumiendo su cinturón| INSTAGRAM @hijodefishman

¿Qué pasó con el réferi ‘El Búho’ Pineda?

Tras lo sucedido el pasado 6 de octubre, se reportó el fallecimiento del réferi y las autoridades procedieron a investigar las circunstancias en las que ocurrió. El luchador fue detenido durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, mientras se recababan datos para determinar su situación jurídica.

Inicialmente, se informó que las autoridades contarían con un plazo de 48 horas para avanzar en las diligencias correspondientes. No obstante, la promotora confirmó posteriormente que el luchador ya había recuperado su libertad tras el acuerdo reparatorio.

Hijo del Fishman, luchador mexicano | INSTAGRAM @hijodefishman

¿Qué ha pasado en casos como este con otros luchadores?

A lo largo de la historia del deporte de la lucha libre han pasado situaciones de decesos en el cuadrilátero, siendo el caso de La Parka, El Hijo del Perro Aguayo, Silver King y entre otros.

En la mayoría de los casos puede llegar a los términos legales, pero nunca llega a trascender algo más, ya que sucede dentro del espectáculo; los acuerdos siempre llegan entre las familias de los involucrados.