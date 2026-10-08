Una función de lucha libre concluyó en luto en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, luego de que el experimentado réferi Gerardo Germán Pineda, conocido dentro de los encordados como "El Búho". Ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvo al luchador el Hijo de Fishman por un presunto homicidio culposo.
El Búho, réferi de lucha libre, perdió la vida durante función en Hidalgo después de recibir un peligroso castigo
La muerte de 'El Búho'
De acuerdo con los reportes publicados tras el incidente, El Búho habría recibido un martinete, uno de los movimientos más peligrosos de la lucha libre, por parte del Hijo de Fishman.
Después de la acción, el réferi no volvió a levantarse y la función tuvo que ser interrumpida para solicitar atención médica. Los cuerpos de emergencia acudieron al inmueble para atenderlo, pero los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Detienen al Hijo de Fishman tras la muerte de El Búho
Tras el fallecimiento del réferi, el Hijo de Fishman fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, y lo identificaron formalmente por las iniciales J.Á.N.L.
La Fiscalía inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades legales y esclarecer de manera técnica si la maniobra ejecutada fue la causa directa de la muerte. Por el momento, el caso se procesa preliminarmente bajo la figura de presunto homicidio culposo.
La posición de la promotora de lucha libre
Hace un par de horas, la promotora El Patrón Espectáculos, la compañía responsable de la función, emitió un comunicado, en el que confirmó que proporcionará acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman durante el proceso legal.
"Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes", informaron.