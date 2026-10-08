El luchador fue detenido tras haber realizado una maniobra que pudo haber causado la muerte del réferi

Una función de lucha libre concluyó en luto en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, luego de que el experimentado réferi Gerardo Germán Pineda, conocido dentro de los encordados como "El Búho". Ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvo al luchador el Hijo de Fishman por un presunto homicidio culposo.

La muerte de 'El Búho'

De acuerdo con los reportes publicados tras el incidente, El Búho habría recibido un martinete, uno de los movimientos más peligrosos de la lucha libre, por parte del Hijo de Fishman.

Después de la acción, el réferi no volvió a levantarse y la función tuvo que ser interrumpida para solicitar atención médica. Los cuerpos de emergencia acudieron al inmueble para atenderlo, pero los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | captura

Detienen al Hijo de Fishman tras la muerte de El Búho

Tras el fallecimiento del réferi, el Hijo de Fishman fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, y lo identificaron formalmente por las iniciales J.Á.N.L.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades legales y esclarecer de manera técnica si la maniobra ejecutada fue la causa directa de la muerte. Por el momento, el caso se procesa preliminarmente bajo la figura de presunto homicidio culposo.

Hijo del Fishman, luchador mexicano | INSTAGRAM @hijodefishman

La posición de la promotora de lucha libre

Hace un par de horas, la promotora El Patrón Espectáculos, la compañía responsable de la función, emitió un comunicado, en el que confirmó que proporcionará acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman durante el proceso legal.