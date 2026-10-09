Último adiós a "El Búho": la lucha libre despide al réferi Gerardo Pineda tras la tragedia en el ring

Familiares y amigos se reunieron para despedir al veterano réferi del pancracio

El mundo de la lucha libre mexicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como ‘El Búho’, quien perdió la vida durante una función celebrada en Hidalgo. Familiares, amigos y compañeros de profesión se reunieron en Pachuca para darle el último adiós al réferi, cuya muerte ocurrió después de un incidente en el que estuvo involucrado el luchador Hijo de Fishman.

Los restos del árbitro fueron trasladados al Panteón Municipal de Pachuca, donde se llevó a cabo su sepelio entre ovaciones, porras y muestras de afecto de las personas que acudieron a despedirlo. Durante el cortejo fúnebre, los asistentes recordaron su trayectoria en el circuito independiente de la lucha libre, disciplina en la que desempeñó su labor como autoridad sobre el cuadrilátero.

Uno de los momentos más significativos de la despedida fue el cumplimiento de un deseo familiar: sepultar a Gerardo Pineda junto a su hermano gemelo. De esta manera, sus seres queridos le rindieron homenaje en la capital hidalguense, luego de los acontecimientos que derivaron en su fallecimiento durante una función de lucha libre.

Gerardo Germán Pineda 'El Búho' recibió un martinete que le costó la vida | Especial

¿Qué ocurrió con el árbitro ‘El Búho’ durante la función de lucha libre?

Los hechos que provocaron la muerte de Gerardo Germán Pineda ocurrieron en las instalaciones del Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, durante una función en la que se enfrentaron Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

Tras una breve discusión, el Hijo de Fishman regresó al encordado y le aplicó un martinete al réferi, una maniobra de alto impacto que dejó a Gerardo Pineda muy adolorido sobre el tapiz.

Tras el ataque, los servicios de emergencia llegaron al Centro Deportivo Cultural 11 de Julio para brindar atención a Gerardo Germán Pineda. No obstante, pese a la pronta intervención de los paramédicos, estos confirmaron que el árbitro ya no presentaba signos vitales.

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | captura

Hijo de Fishman fue puesto a disposición de las autoridades

La muerte de ‘El Búho’ derivó en la intervención de las autoridades, que pusieron a Hijo de Fishman a su disposición para determinar su presunta responsabilidad legal por lo ocurrido durante la función de lucha libre en Mineral de la Reforma.

El caso quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y establecer las posibles consecuencias jurídicas para el luchador involucrado.

Hijo del Fishman, luchador mexicano | INSTAGRAM @hijodefishman

Mientras se desarrollan las diligencias relacionadas con el incidente, familiares, amigos y compañeros de profesión despidieron a Gerardo Pineda en Pachuca, donde su sepelio estuvo acompañado de muestras de cariño y reconocimiento a su trayectoria como árbitro de lucha libre.