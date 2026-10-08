¿Qué es el martinete en la lucha libre y por qué es tan peligroso?

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | captura

Conoce la historia detrás de uno de los movimientos ‘prohibidos’ dentro de la lucha libre por lo riesgoso que es

La lucha libre mexicana está llena de movimientos que buscan llevar al rival contra la lona de manera espectacular. Sin embargo, existen algunas maniobras que, por la forma en que se realizan, implican un riesgo considerable. Entre ellas se encuentra el martinete, un movimiento que durante décadas ha sido utilizado como uno de los castigos más contundentes dentro del cuadrilátero.

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Creado por "Wild Bill" Longson (Willard Rowe Longson) entre finales de la década de 1930 y la de 1940, se convirtió en uno de los mejores movimientos del mundo de la lucha libre, pero a diferencia de otros movimientos, el martinete coloca al luchador que lo recibe en una posición invertida, generalmente con las piernas hacia arriba y la cabeza orientada hacia la lona.

La peligrosidad aumenta porque una mala ejecución o un error durante la caída puede provocar que el impacto recaiga directamente sobre la cabeza o el cuello.

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¿Cómo se realiza un martinete?

El martinete, conocido internacionalmente como piledriver, tiene diferentes variantes, aunque todas parten de una idea similar: colocar al rival de cabeza y utilizar el peso del cuerpo para llevarlo hacia la lona.

En una de sus formas tradicionales, el luchador que aplica el movimiento controla el cuerpo de su rival, lo coloca boca abajo y mantiene sus piernas elevadas mientras desciende con él. El objetivo dentro de la lucha libre es que el rival parezca caer directamente sobre la cabeza, aunque los profesionales utilizan diferentes técnicas para reducir el impacto.

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La coordinación entre ambos luchadores es fundamental. Quien recibe el movimiento debe participar activamente en la ejecución para proteger la cabeza y el cuello, mientras que quien lo aplica tiene que controlar la caída y evitar que el peso recaiga directamente sobre las zonas más vulnerables.

Por esa razón, no se trata de un movimiento que pueda realizarse de manera improvisada. Un error de posición, una pérdida de equilibrio o una caída fuera del punto previsto puede cambiar completamente la forma en la que el cuerpo golpea contra la lona.

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¿Por qué el martinete es tan peligroso?

El principal riesgo del martinete está relacionado con la cabeza y la columna cervical. Una caída incorrecta puede generar un impacto importante en el cráneo y provocar lesiones en las vértebras del cuello, además de posibles daños neurológicos.

El peligro aumenta porque el cuello tiene que soportar una posición para la que no está diseñado durante una caída. Una mala ejecución puede provocar una hiperflexión o compresión de la zona cervical y, en casos graves, ocasionar lesiones permanentes.

Precisamente por ese riesgo, algunas empresas y comisiones atléticas han limitado o prohibido determinadas variantes del piledriver. En Estados Unidos, por ejemplo, la maniobra ha sido objeto de restricciones en diferentes épocas y lugares, particularmente cuando existe preocupación por el riesgo de lesiones cervicales.

Eso no significa que todos los martinetes tengan el mismo nivel de peligro. Existen variantes en las que los luchadores modifican la posición del cuerpo para disminuir el impacto y evitar que la cabeza sea la parte que reciba directamente la caída.