El próximo 16 de octubre, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera será escenario de una función que contará con otro capítulo más de la rivalidad México y Argentina

La acción de las artes marciales mixtas regresará con fuerza a la Ciudad de México el próximo 16 de octubre, cuando Budo Sento Championship 37 tome el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera con una cartelera que contará con dos títulos en juego.

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La compañía de MMA y striking con mejor desarrollo en México, continúa en crecimiento y prueba de ello es el choque entre el argentino Tony “11 Tiros” Gordillo y el mexicano Alfonso Sánchez, quienes disputarán el título inaugural de peso medio de MMA.

Peleador de BUDO, Tony “11 Tiros” Gordillo | Cortesía BUDO

Gordillo y Sánchez protagonizarán otro capítulo entre México y Argentina

Gordillo llegará a este compromiso con una marca de 18-9-1 y buscará utilizar toda su experiencia para quedarse con el cinturón inaugural de la división.

Del otro lado estará Alfonso Sánchez, uno de los jóvenes prospectos mexicanos. El peleador oriundo de la Ciudad de México presenta récord de 4-1 y sus cuatro triunfos han llegado por la vía del nocaut por lo que hay poder en esos puños.

La rivalidad deberá quedarse dentro del octágono, donde Gordillo y Sánchez tendrán la oportunidad de demostrar sus cualidades y buscar convertirse en el primer campeón de peso medio de Budo Sento.

Alfonso Sánchez previo a combate | Cortesía BUDO

Erick Flores hará su primera defensa en Budo Striking

La función también tendrá en disputa un campeonato de Budo Striking, con Erick Flores exponiendo el título de peso mosca frente a Uriel “Master Boy” Serrano, en otro de los combates que promete elevar la temperatura.

Flores realizará la primera defensa del cinturón que conquistó hace un año, cuando venció a Emiliano Sanvicente. Ahora tendrá un nuevo reto ante Uriel Serrano, quien buscará arrebatarle el campeonato.

Patricia Larrainzar en combate | Cortesía BUDO

La cartelera de Budo MMA estará complementada por otras cinco peleas, entre las que destaca el regreso del mexicano Ismael “Kraken” Zamora, quien se medirá al brasileño Sóslenis Carvalho.

Por su parte, Budo Striking contará con cuatro compromisos, incluido el duelo por el campeonato de peso mosca, para completar una velada llena de acción y adrenalina