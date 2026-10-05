Cristian Pérez quiere sacudir el peso ligero de UFC: “Soy un problema para esa división”

Cristian Pérez se une a UFC tras ganar en el Contender Series | @dwcs

El próximo 17 de octubre tendrá su debut ante Kyle Nelson, en una pelea donde asegura que el mundo conocer de qué está hecho

Cristian “Puas” Pérez tiene claro el mensaje que quiere mandar desde su primera pelea en UFC y ese es convertirse en un problema dentro del peso ligero, misma que en estos momentos está repleta de talento por donde se le vea.

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En entrevista con RÉCORD, el peleador de 27 años dejó claro que su llegada a la compañía no es solamente para cumplir el sueño de competir en UFC, sino para demostrar que tiene el nivel para enfrentarse a los mejores.

¿Qué dijo el ‘Puas’ Pérez sobre su llegada a la UFC?

El mexicano debutará el próximo 17 de octubre frente a Kyle Nelson en el UFC Fight Night 291, apenas dos meses después de obtener su contrato tras su victoria en el Dana White's Contender Series ante Logan Paxton, al que superó por nocaut en el segundo asalto.

Cristian Pérez ante Logan Paxton al que venció por nocaut | @dwcs

“Estoy bien contento porque después de esta pelea la gente se va a dar cuenta de qué tranza. Ahí se van a dar cuenta: ‘oye, pues sí tuvo tropiezos y lo que quieras, pero esto hoy viene duro’. Yo sé que soy un problema para esa división”, aseguró el oriundo de Ensenada, Baja California.

El peso ligero de UFC cuenta actualmente con figuras como Justin Gaethje, Ilia Topuria, Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan, Max Holloway, Charles Oliveira y Diego Lopes, un escenario que lejos de intimidar a Pérez parece motivarlo.

Con 17 años dentro de este deporte, el mexicano confía en que el tiempo que ha dedicado a las artes marciales terminará reflejándose cuando tenga la oportunidad de medirse contra los mejores.

Es más, yo voy a hacer la conversación. Es cuestión de tiempo. Yo tengo 17 años en este juego

'Puas' Pérez dice que es el mismo ‘motherfucker’

Cristian Pérez en acción durante una pelea | Especial

El mexicano también habló de la derrota que sufrió ante Manoel Sousa en Contender Series el año pasado, un tropiezo que, lejos de frenarlo, utilizó como una oportunidad para corregir errores.

“Lo tomé como aprendizaje. Si tienes un error en tu game plan o en tu pelea y perdiste, como un buen profesional regresas al gimnasio a trabajar. Eso fue lo que hice”, explicó.

Pérez sabe que las expectativas sobre él son altas, pero asegura que no siente presión por ser considerado un prospecto con posibilidades de pelear por el campeonato.

Cristian Pérez tiene gran futuro dentro de la UFC | Especial