El brasileño pondrá en juego el cinturón BMF frente a su compatriota Diego Lopes el próximo 12 de diciembre, en una de las peleas más atractivas de UFC 335

Charles Oliveira pondrá en juego el título BMF ante Diego Lopes el próximo 12 de diciembre, en UFC 335, en un enfrentamiento que reunirá a dos de los peleadores brasileños más destacados de la actualidad de la compañía.

Oliveira consiguió el cinturón BMF ante Max Holloway y ahora tendrá que defenderlo ante un peligroso Lopes que viene motivado de ganar su combate en la Casa Blanca ante Steve Garcia.

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Charles Oliveira pondrá el BMF en juego

El cinturón BMF volverá a estar en disputa después de que Charles Oliveira se hiciera con el título el 7 de marzo de 2026 en UFC 326. El brasileño tendrá ahora un nuevo reto frente a Diego Lopes, quien ha construido una importante trayectoria dentro de UFC y se ha convertido en uno de los nombres que más llaman la atención dentro de la división.

La pelea está programada para el 12 de diciembre en UFC 335, donde ambos buscarán quedarse con uno de los cinturones más particulares de la compañía.

Charles Oliveira vs. Max Holloway por el título BMF | AP

Diego Lopes quiere destronar a Oliveira

Para Diego Lopes, el combate representa una oportunidad de enorme importancia. El brasileño tendrá enfrente a un rival experimentado como Oliveira, quien además cuenta con una de las mejores trayectorias entre los peleadores de su país.

El brasileño buscará mantener su gran momento para buscar capturar uno de los Campeonatos más relevantes en la UFC ante uno de los mejores rivales en todo el mundo, la que puede ser una de las luchas más importantes del 2026.