El tenista ruso golpeó una pelota hacia las tribunas y terminó impactando a un espectador durante las semifinales del Abierto de China

Daniil Medvédev protagonizó un insólito momento durante las semifinales del Abierto de China. El tenista ruso fue descalificado de su partido ante Novak Djokovic después de que una pelota que golpeó hacia las tribunas impactara en el rostro de un aficionado.

La acción ocurrió cuando Djokovic tenía ventaja de 7-5 y 5-3 y se disponía a sacar para cerrar el encuentro. Medvédev golpeó una pelota que había quedado en su zona después de un punto y esta terminó alcanzando a un espectador ubicado en la primera fila, quien tuvo que ser atendido por personal del estadio.

Medvédev fue descalificado y Djokovic avanzó a la final

El juez de silla decidió detener el encuentro y aplicar la descalificación al tenista ruso. Medvédev no protestó la determinación y abandonó la cancha después de protagonizar uno de los finales más inesperados del torneo.

El propio jugador explicó posteriormente que el pelotazo no fue intencional y lamentó lo ocurrido con el aficionado. “Lo siento muchísimo por el espectador”, señaló Medvédev, quien además manifestó su intención de ponerse en contacto con él para disculparse personalmente.

Con la descalificación, Djokovic consiguió su boleto a la final del torneo de Beijing, donde enfrentará a Alex de Miñaur. El serbio también extendió su impresionante récord en el torneo a 33 victorias sin derrota.

Daniil Medvédev sale preocupado por golpear al aficionado | AP

El pelotazo le costó caro a Medvédev

La descalificación no solamente significó el final de su participación en el Abierto de China. Medvédev también perdió los 200 puntos del ranking que correspondían a su presencia en semifinales y dejó escapar un premio cercano a los 200 mil dólares. Algunas fuentes reportan que el monto exacto del premio era de 219 mil dólares.

El episodio también recordó un momento vivido por el propio Djokovic en el US Open 2020. En aquella ocasión, el serbio fue descalificado después de golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea.

Por ello, Djokovic mostró empatía con su rival tras el incidente y aseguró que entendía perfectamente lo que estaba viviendo Medvédev. El serbio también expresó su preocupación por el aficionado que recibió el impacto.