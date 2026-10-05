¿En qué deportes no participará México en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?

La delegación mexicana también tendrá debuts, como el caso del flag football

México ya comienza a perfilar su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque todavía existen varias disciplinas en las que la presencia nacional está por definirse. Hasta el momento hay deportes en los que el país no tendrá representación y otros donde ya aseguró su presencia.

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Entre las disciplinas en las que oficialmente México no tendrá participación en Los Ángeles 2028 se encuentra el béisbol, deporte que volverá al programa olímpico para esta edición. México no contará con un lugar en la competencia, por lo que no podrá buscar repetir la participación que tuvo en otros escenarios internacionales.

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 | AP

Los debuts que tendrá México en JJ OO

Otro de los deportes sin representación mexicana será el críquet T20, modalidad que forma parte de las disciplinas contempladas para los Juegos Olímpicos de 2028. A esta lista se suma el lacrosse sixes, una versión reducida de este deporte que también tendrá presencia en Los Ángeles, pero sin atletas mexicanos hasta el momento.

En contraste, México ya tiene asegurada su presencia en flag football, disciplina que hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028. El país contará con representación en esta nueva modalidad, que ha ganado popularidad en México y que tendrá un atractivo especial para el deporte nacional al tratarse de su primera aparición en unos Juegos Olímpicos.

Atletas mexicanos en ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina | AP

También está confirmada la participación mexicana en el futbol, una de las disciplinas con mayor tradición para el país en el movimiento olímpico. México buscará nuevamente competir por una medalla después del histórico oro conseguido en Londres 2012 y el bronce obtenido en Tokio 2020.

Por ahora, todavía existen 46 disciplinas por determinar su situación respecto a la participación mexicana. Esto significa que la delegación nacional para Los Ángeles 2028 todavía puede crecer considerablemente conforme avancen los procesos de clasificación y se definan las plazas olímpicas.