Brisbane 2032 se adelanta y revela sus logotipos para su edición de Juegos Olímpicos ¿se hizo por error?

Los emblemas de los Olímpicos y Paralímpicos aparecieron antes de tiempo en canales oficiales y dejaron ver la identidad visual que acompañará a la justa

Los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 ya comienzan a tomar forma y, a menos de seis años de su inauguración, sus nuevos logotipos fueron revelados antes de lo previsto. La filtración ocurrió a través de un canal oficial de YouTube.

El material permitió conocer tanto el emblema olímpico como el paralímpico que identificarán a la próxima edición de los Juegos de verano luego de Los Ángeles 2028.

¿Cómo es que fue la revelación de Brisbane 2032?

Los logotipos aparecieron brevemente en contenido relacionado con Brisbane 2032 publicado en el canal oficial, lo que permitió que fueran detectados y difundidos antes de que el comité organizador hiciera su presentación formal.

Brisbane fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2032 en 2021, por lo que Australia volverá a recibir la máxima justa deportiva después de que Sídney albergara la edición de 2000.

Los Juegos Olímpicos regresan a Australia a Brisbane 2032 | AP

La organización ya trabaja en una identidad que acompañará a los atletas y aficionados durante el camino rumbo a la justa. La expectativa ahora está puesta en la explicación oficial del significado y los elementos que componen ambos emblemas.

¿Cómo se prepara Brisbane para recibir los Juegos?

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Brisbane 2032 tendrá como sede principal a la ciudad australiana, aunque el programa contempla también competencias en otros puntos de Queensland. La propuesta presentada para los Juegos incluye a Gold Coast y Sunshine Coast.