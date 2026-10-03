México se prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud con una delegación de aproximadamente 65 atletas

El evento desportivo inciará en menos de un mes

A menos de un mes de que comiencen los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, México tiene prácticamente lista una delegación de aproximadamente 65 atletas, quienes representarán al país en diferentes disciplinas del certamen que se llevará a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. La justa marcará la primera ocasión en que los Juegos Olímpicos de la Juventud se realicen en territorio africano.

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La delegación mexicana tendrá presencia en disciplinas como atletismo, natación, bádminton, béisbol 5, básquetbol 3x3, boxeo, gimnasia artística, balonmano playa, remo, vela, taekwondo y triatlón, entre otras. El programa general de Dakar contempla 35 disciplinas, aunque México no participará necesariamente en todas ellas.

La llama olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud| X:@jojdakar2026

En taekwondo, México contará con cuatro representantes: Guillermo Manuel Cortés Labastida, Aline Saraí Herrera Martínez, Vania Mondragón Cárdelas y el neoleonés Jorge Octavio Martínez Martínez. Cortés competirá en -63 kilogramos, Herrera en -55, Mondragón en -63 y Martínez en -73 kilogramos.

La gimnasia artística tendrá tres mexicanos: Lorenzo Zaragoza, Hugo Pérez y Saúl Valenzuela. En remo, Nuevo León aportará a Enrique Cristiano Morelos Olivares y Frida Weber Lozano, mientras que el estado también tendrá presencia con Daniel Saborio Grillo en natación, Sara Patricia Delgado González en bádminton y Jorge Octavio Martínez en taekwondo.

Máscota de los Juegos Olímpicos de la Juventud | X:@jojdakar2026

También aparecen representantes individuales en boxeo, vela y triatlón. Víctor Alejandro Rocha Esqueda competirá en los 65 kilogramos de boxeo, mientras que la yucateca Maryluz Rodríguez Ayala participará en windsurf y Alessandro Diego Cortez Delgado lo hará en triatlón.

Los deportes de conjunto también tendrán presencia mexicana. En básquetbol 3x3, Maya Pimentel Alfonso y Vania González Betancourt forman parte de la selección femenil, mientras que Érika Michel Solís Covarrubias fue convocada al equipo de Béisbol 5. Con ello, México se encamina a una participación amplia en Dakar, a la espera de que quede cerrada la lista definitiva de atletas que viajarán a Senegal.