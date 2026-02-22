Los Juegos de Milán-Cortina superan las expectativas del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha declarado que los Juegos de Milán-Cortina han superado las expectativas, a pesar de los numerosos obstáculos en la preparación del evento deportivo más grande del mundo.

Los Juegos, que comenzaron el 6 de febrero con una deslumbrante ceremonia de apertura en el estadio de San Siro en Milán, estuvieron bajo una presión extrema durante años debido a los plazos ajustados y una serie de retrasos en la construcción. Además, la dispersión de las sedes en el norte de Italia planteó desafíos adicionales para los organizadores. Sin embargo, con el telón cayendo en la ceremonia de clausura en Verona esta noche, tanto los anfitriones como el COI pueden respirar aliviados.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, en la ceremonia de clausura. | AP

«Los Juegos de Invierno han sido fantásticos. Esto no habría sido posible sin un increíble trabajo en equipo... y lo tuvimos en cada paso del camino», afirmó la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en su discurso ante los miembros de la sesión del organismo olímpico.

«Durante las últimas dos semanas, hemos visto y vivido unos Juegos increíbles. No tengo palabras», añadió Coventry, quien asistía a sus primeros Juegos como presidenta tras su elección el año pasado.

Los Juegos de Invierno han sido fantásticos. Esto no habría sido posible sin un increíble trabajo en equipo. Durante las últimas dos semanas, hemos visto y vivido unos Juegos increíbles. No tengo palabras, señaló Kirsty Coventry, presidenta del COI

Apenas unas semanas antes del inicio, el panorama era muy diferente, con los organizadores corriendo para completar el pabellón de hockey sobre hielo de Santagiulia, así como la recién construida pista de trineo en Cortina d'Ampezzo, un proyecto que fue objeto de acalorados debates durante la preparación debido a los costos y los ajustados plazos de construcción.

La ceremonia de clausura de Milán-Cortina fue espectacular. |AP

Impresionantes paisajes

Aunque los Juegos Olímpicos suelen enfrentarse a diversos problemas que pueden afectar el funcionamiento de las instalaciones o incluso la falta de ambiente, los Juegos de Italia no sufrieron ninguna crisis importante, y el clima invernal contribuyó a paisajes nevados impresionantes. Los problemas iniciales de transporte entre Milán y los grupos montañosos de los Dolomitas se disiparon casi de inmediato, principalmente debido al número limitado de espectadores que viajaban entre ambos lugares, dado el largo tiempo de viaje, que podía alcanzar las seis o siete horas. La mayoría de los aficionados optaron por quedarse en Milán o en las montañas.

La zona horaria ayudó