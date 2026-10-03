La delegación mexicana ha participado en tres ediciones

A menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, México buscará incrementar su cosecha de preseas en una competencia en la que ha conseguido 39 medallas durante las tres ediciones celebradas hasta el momento, con un balance de seis oros, 11 platas y 22 bronces.

La llama olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud| X:@jojdakar2026

¿Cuáles son las participaciones?

La primera participación mexicana se dio en Singapur 2010, donde la delegación nacional consiguió ocho medallas, distribuidas en una plata y siete bronces. En aquella edición, los atletas mexicanos comenzaron a escribir la historia del país en este certamen, que reúne a jóvenes deportistas de distintas partes del mundo.

Cuatro años después, en Nanjing 2014, México mejoró sus resultados al conquistar 14 preseas: una de oro, siete de plata y seis de bronce. La actuación representó un avance importante para la delegación nacional, que amplió su presencia en el podio en distintas disciplinas deportivas.

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Sin embargo, el mejor resultado mexicano llegó en Buenos Aires 2018, cuando los atletas nacionales alcanzaron un total de 17 medallas, con cinco de oro, tres de plata y nueve de bronce. Esta actuación se mantiene como la cosecha más alta de México en una edición de verano de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Este es el balance

En el balance histórico, los metales de bronce representan la mayor cantidad para México, con 22, seguidos por las 11 preseas de plata y los seis oros. Estas cifras reflejan el recorrido de las delegaciones juveniles mexicanas en las tres ediciones disputadas hasta ahora.

Los seis oros obtenidos por México en los Juegos Olímpicos de la Juventud corresponden a Alejandra Orozco, quien ganó en clavados por equipos mixtos junto a Rodrigo Diego en Nanjing 2014; mientras que en Buenos Aires 2018 los campeones fueron Yesica Yadira Hernández, en levantamiento de pesas; Luis Antonio Avilés, en atletismo; Randal Willars, en clavados; en ecuestre por equipos mixtos y en judo por equipos mixtos.

Ahora, la atención estará puesta en Dakar 2026, donde México tendrá una nueva oportunidad para ampliar su historial y buscar superar sus mejores registros. La justa se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, en lo que será la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud organizada en África.