Colorado State toma drástica decisión y deja fuera a su coordinador defensivo en pleno partido

Tyson Summers fue despedido a mitad del juego | Especial

Tyson Summers dejó de mandar las jugadas durante la derrota ante Oregon State y ya no forma parte del equipo

Colorado State vivió una de las situaciones más inusuales de la temporada en el futbol americano colegial, luego de que Tyson Summers fuera relevado de sus funciones como coordinador defensivo durante el partido ante Oregon State.

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La defensa de los Rams estaba siendo superada desde los primeros minutos y el entrenador Jim Mora decidió entregar las labores de llamar las jugadas a Kenny McClendon. Summers abandonó la banda durante el encuentro y ya no regresó para el resto del compromiso.

Una defensa que no encontró respuestas

Oregon State aprovechó las deficiencias defensivas de Colorado State para construir una ventaja considerable. Los Beavers llegaron al descanso con una diferencia de 35-14 y terminaron imponiéndose por un contundente 56-26.

Tyson Summers dejó de ser coordinador defensivo de Colorado State | Especial

El cambio tampoco pudo detener el ataque rival, que terminó acumulando 650 yardas totales, incluidas 427 por aire. El quarterback Braden Atkinson completó 31 de 34 pases, lanzó para 427 yardas y consiguió cinco touchdowns.

McClendon, quien además se desempeña como entrenador de la línea defensiva y coordinador defensivo asociado, tomó el control de las llamadas. Su primera jugada terminó en una captura que provocó un balón suelto, pero Colorado State no logró contener la ofensiva de los Beavers.

Summers termina su etapa con los Rams

Después del encuentro, Mora confirmó que Summers ya no pertenece al programa. El entrenador explicó que fue relevado de las funciones de llamar las jugadas y que posteriormente abandonó el campo, por lo que la decisión de separarlo de Colorado State es permanente.

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