Darby Allin visita la Arena México para enfrentarse a Hechicero en función de Día de Muertos | CMLL

El campeón TNT de AEW se presentará este viernes en la Catedral de la Lucha Libre, durante el especial de Día de Muertos, que ya tiene localidades agotadas

La Arena México vivirá otro choque internacional de alto calibre este viernes 30 de octubre. Darby Allin, actual campeón TNT de All Elite Wrestling (AEW), viajará a México para enfrentarse a Hechicero en un mano a mano, sin el título Peso Pesado en juego y que formará parte de la función especial de Día de Muertos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

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El encuentro entre el estadounidense y el oriundo de Monterrey será uno de los grandes atractivos de la cartelera, en una noche que también tendrá como objetivo encontrar al nuevo Rey del Inframundo de 2026, dentro de uno de los torneos tradicionales de esta celebración.

Darby Allin y Hechicero protagonizarán un choque internacional

La presencia de Darby Allin en la Catedral de la Lucha Libre representa una nueva oportunidad para que la afición mexicana disfrute de una figura de AEW en territorio nacional, siendo su última visita en AEW Grand Slam México y en la Semana Internacional del CMLL. El campeón TNT se medirá a Hechicero, uno de los representantes más importantes de la promotora mexicana, en un enfrentamiento que pondrá frente a frente dos estilos distintos.

Hechicero, es el ganador actual del Grand Prix l CMLL

La función de Día de Muertos reunirá así el talento internacional con la tradición de la lucha libre mexicana, en una cartelera que busca celebrar una de las fechas más representativas de la cultura nacional a través del pancracio.

¿Cómo ver a Darby Allin vs. Hechicero en vivo?

La función de este viernes en la Arena México ya tiene todas sus localidades agotadas. Sin embargo, los aficionados que no consiguieron boletos podrán seguir las acciones en vivo a través de la transmisión disponible para el nivel Leyenda, de acuerdo con el anuncio del CMLL.