La columnista de Diario RÉCORD habló en exclusiva sobre su reconexión con México, los retos que ha enfrentado en AEW y el orgullo de representar al CMLL en el Grand Prix de Amazonas

Thunder Rosa abrió su corazón en una entrevista exclusiva con Diario RÉCORD y compartió una de las reflexiones más importantes de su trayectoria: el momento en que intentó distanciarse de sus raíces mexicanas para encajar en Estados Unidos. La luchadora reconoció que esa decisión fue un error y explicó cómo ha cambiado su perspectiva con el paso de los años.

“En un momento en mi vida estuve tratando de que la gente no me viera como mexicana y eso fue un error muy grande”, confesó la gladiadora, quien actualmente forma parte de All Elite Wrestling (AEW) y también representa al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en el Grand Prix de Amazonas 2026.

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Thunder Rosa reconoce el orgullo de representar a México en el CMLL

La mexicana explicó que su participación en el CMLL ha representado un desafío físico y personal. Incluso consideró que el ritmo de trabajo que ha experimentado este año ha sido especialmente exigente, al grado de ponerla a prueba más de lo que esperaba.

“Yo creo que este año he luchado más en el Consejo que en los últimos dos años que he luchado en All Elite Wrestling”, señaló Thunder Rosa, quien destacó que esta etapa también la ha llevado a cuestionarse aspectos de su vida como mujer y deportista.

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Pese al desgaste físico, la luchadora aseguró que esta experiencia le ha dejado grandes satisfacciones. Su presencia en el Grand Prix de Amazonas tiene un significado especial, pues hace cuatro años asistió al evento como aficionada, mientras se encontraba lesionada y observaba a otras luchadoras desde fuera del cuadrilátero.

“Me da mucho orgullo porque hace cuatro años yo estaba como fan, estuve lastimada, estaba viendo a todas luchar y yo estaba viendo los pósteres y decía: ‘Un día yo voy a estar ahí, como sea’”, recordó.

La oportunidad finalmente llegó mediante AEW, que hizo posible su participación en el torneo del CMLL. Ahora, Thunder Rosa vive desde dentro una experiencia que años atrás imaginaba como espectadora y que hoy representa uno de los momentos significativos de su carrera.

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Thunder Rosa reflexiona sobre sus raíces mexicanas

Durante la entrevista, la luchadora nacida en Tijuana también profundizó en las dificultades que enfrentó al intentar asimilarse a la cultura estadounidense. Rosa explicó que, durante una etapa de su vida, creyó que alejarse de su identidad mexicana podía facilitar su camino profesional y personal en Estados Unidos.

“Cuando vas a Estados Unidos, quieres asimilarte para que no sean las cosas tan difíciles, pero no hay punto. O sea, puedes hacer las cosas americanamente, pero no hay punto de completa asimilación”, reflexionó.

Para Thunder Rosa, esa experiencia le permitió comprender que adaptarse a otra cultura no significa renunciar al lugar de donde vienes. La luchadora reconoció que su identidad es una parte inseparable de su historia y que hoy mira sus raíces con un orgullo distinto.

“¿Por qué? Porque siempre vas a ser lo que eres cuando naciste y, pues, soy mexicana”, concluyó la gladiadora, quien ahora disfruta la oportunidad de representar al CMLL y reconectar con una parte de sí misma que considera fundamental en su vida.