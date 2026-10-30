Carlos Trejo quiere llevar su historia más conocida nuevamente a la pantalla grande y tiene en mente a un director de talla internacional para hacerlo. El llamado ‘Cazafantasmas’ mexicano busca que Guillermo del Toro dirija Cañitas 2, una nueva película inspirada en los supuestos fenómenos paranormales que dieron origen a su libro.
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El escritor reveló que pretende reunirse con el cineasta para presentarle la propuesta. Aunque asegura que ambos tuvieron un acercamiento años atrás, hasta el momento Guillermo del Toro no ha confirmado su participación ni ha hecho pública una respuesta sobre el proyecto.
¿Qué dijo Carlos Trejo sobre Guillermo del Toro?
Trejo contó que tuvo contacto con Guillermo del Toro hace varios años, cuando su libro Cañitas acababa de publicarse. Según su versión, el director mostró interés en la historia y ambos llegaron a conversar mientras compartían un café. Por esa razón, ahora busca retomar el acercamiento y convencerlo de dirigir la segunda entrega.
El investigador paranormal considera que Del Toro sería una buena opción para llevar la historia al cine por su experiencia en el género fantástico y de terror. Sin embargo, la posibilidad todavía depende de que el cineasta acepte la propuesta, pues no existe un anuncio oficial sobre su incorporación.
¿Qué se sabe de ‘Cañitas 2’ y quiénes participarían?
Carlos Trejo aseguró que la producción ya cuenta con respaldo económico y que trabaja en el desarrollo de la secuela junto a Pablo Velasco, nieto del conductor Raúl Velasco. Entre los planes mencionados está realizar el rodaje en República Dominicana, aunque todavía no se han dado a conocer fechas de filmación ni de estreno.
Sobre el elenco, Trejo mencionó a Alexis Ayala como uno de los actores contemplados para participar en la película y señaló que su esposa estaría involucrada como directora ejecutiva. La primera cinta, Cañitas: Presencia, llegó a los cines en 2007, bajo la dirección de Julio César Estrada, y retomó los relatos de Trejo sobre supuestos sucesos paranormales ocurridos en una casa de la colonia Popotla, en la Ciudad de México.