El último depósito del año se realizará del 3 al 27 de noviembre / Especial

Consulta las fechas de pago para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad

Millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar se preparan para recibir el último depósito de 2026, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos, que comenzará el próximo martes 3 de noviembre y finalizará el viernes 27, con entregas organizadas de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente.

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La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que los recursos serán entregados directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este operativo contempla a quienes forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa de Madres Trabajadoras.

El calendario también incluye información sobre los pagos de Sembrando Vida, aunque sus beneficiarios recibirán el apoyo en una fecha específica. Las autoridades señalaron que la distribución escalonada busca facilitar la entrega de los recursos y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias durante las últimas semanas del año.

Los beneficiarios de los Programas para el Bienestar se preparan para recibir el último depósito de 2026 / Especial

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

De acuerdo con la programación difundida por la Secretaría de Bienestar, los primeros depósitos serán para las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A, mientras que los últimos corresponderán a las letras W, X, Y y Z. Algunas iniciales tendrán dos días asignados debido a la cantidad de personas registradas, por lo que es importante revisar cuidadosamente las fechas.

Este es el calendario de pagos del Bienestar para noviembre-diciembre de 2026, organizado por la primera letra del apellido:

Consulta tu fecha de pago Martes 3 de noviembre Letra del apellido Fecha de pago A Martes 3 de noviembre B Miércoles 4 de noviembre C Jueves 5 y viernes 6 de noviembre D, E, F Lunes 9 de noviembre G Martes 10 y miércoles 11 de noviembre H, I, J, K Jueves 12 de noviembre L Viernes 13 de noviembre M Martes 17 y miércoles 18 de noviembre N, Ñ, O Jueves 19 de noviembre P, Q Viernes 20 de noviembre R Lunes 23 y martes 24 de noviembre S Miércoles 25 de noviembre T, U, V Jueves 26 de noviembre W, X, Y, Z Viernes 27 de noviembre

Los pagos comenzarán el próximo martes 3 de noviembre y finalizará el viernes 27 / Especial

¿Qué programas recibirán el último pago del Bienestar de 2026?

El operativo de noviembre contempla diferentes apoyos económicos dirigidos a sectores de la población que forman parte de los programas sociales del Gobierno de México. Entre ellos se encuentran adultos mayores de 65 años, mujeres beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, personas con discapacidad permanente y madres trabajadoras que reciben recursos para contribuir al cuidado de sus hijos.

Cada programa mantiene sus propias reglas de operación y montos establecidos, por lo que la cantidad depositada dependerá del apoyo al que pertenezca cada persona. Sin embargo, los beneficiarios de estos cuatro programas podrán consultar su fecha de pago mediante el mismo calendario organizado por apellido, sin importar la entidad del país donde residan.

El calendario también incluye información sobre los pagos de Sembrando Vida / Especial

¿Cuándo depositan el apoyo de Sembrando Vida en noviembre?

En el caso de Sembrando Vida, el pago se realizará bajo un calendario diferente al de las pensiones. La Secretaría de Bienestar informó que los participantes recibirán su jornal mensual el miércoles 11 de noviembre de 2026, mediante un depósito directo a sus cuentas bancarias.

El monto correspondiente será de 6 mil 450 pesos, recurso destinado a quienes participan en este programa enfocado en actividades productivas del campo, sistemas agroforestales y proyectos comunitarios. A diferencia de los apoyos bimestrales, Sembrando Vida realiza entregas mensuales a las personas inscritas que cumplen con los requisitos establecidos.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito?

Una de las principales recomendaciones de la Secretaría de Bienestar es evitar acudir de manera apresurada a las sucursales bancarias. Las autoridades recordaron que el dinero no desaparece si no se retira el día señalado en el calendario, por lo que los beneficiarios pueden disponer de sus recursos posteriormente, de acuerdo con sus necesidades.

Durante la presentación del operativo, la secretaria Leticia Ramírez Amaya explicó que “los recursos permanecen disponibles en su tarjeta y pueden utilizarse cuando ustedes lo necesiten”.

Además de realizar retiros en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar, los derechohabientes pueden utilizar su tarjeta para efectuar compras en establecimientos que acepten pagos bancarios. De esta manera, no es indispensable retirar la totalidad del depósito en efectivo.