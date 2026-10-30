La cinta dirigida por Dave Green la podrás ver en casa después de su paso por los cines

Después de años de incertidumbre sobre su estreno y de su paso por las salas de cine, Coyote vs. ACME finalmente llega a las plataformas digitales en México, permitiendo que los seguidores de los personajes de Looney Tunes disfruten desde casa una historia llena de persecuciones, explosiones y situaciones disparatadas. La película, que combina animación con acción real, esta disponible desde el jueves 29 de octubre de 2026.

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La producción dirigida por Dave Green recupera el humor clásico de Wile E. Coyote, conocido por sus interminables intentos de atrapar al Correcaminos mediante inventos que casi siempre terminan en desastre. En esta ocasión, el personaje deja de perseguir únicamente a su eterno rival para enfrentarse a la empresa responsable de fabricar los productos que tantas veces le han fallado: la Corporación ACME.

Coyote vs. ACME finalmente llega a las plataformas digitales en México / Especial

De acuerdo con la información difundida por la distribuidora Zima Entertainment, la película llega al mercado digital después de superar los 18 millones de dólares en taquilla en México, además de registrar un 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, cifras que acompañan su lanzamiento en plataformas de entretenimiento para el hogar.

¿Dónde ver Coyote vs. ACME en streaming en México?

A partir del 29 de octubre de 2026, Coyote vs. ACME estará disponible mediante diferentes plataformas digitales y servicios de televisión que ofrecen contenido bajo demanda. Esto permitirá que los espectadores tengan varias alternativas para acceder a la película sin necesidad de acudir a una sala de cine.

Las plataformas anunciadas para su distribución son: Amazon

iTunes (Apple)

Google Play

YouTube

Izzi

Totalplay

Claro TV+

La producción dirigida por Dave Green recupera el humor clásico de Wile E. Coyote / Especial

¿De qué trata la película Coyote vs. ACME?

La historia presenta una situación poco habitual para uno de los personajes más reconocidos de Looney Tunes. Después de sufrir durante años las consecuencias de productos defectuosos, Wile E. Coyote decide enfrentarse a la Corporación ACME, empresa que le ha proporcionado cohetes, trampas, explosivos y todo tipo de inventos utilizados en sus intentos por capturar al Correcaminos.

La película mezcla personajes animados con escenarios y actores reales para desarrollar una comedia que conserva las características del humor físico conocido como slapstick. Los accidentes exagerados, las persecuciones imposibles y los planes que terminan saliendo mal forman parte de una propuesta que busca conectar tanto con quienes crecieron viendo las caricaturas como con nuevas generaciones.

Dave Green está a cargo de la dirección, mientras que James Gunn y Chris DeFaria participan como productores. La cinta combina elementos de nostalgia con una narrativa contemporánea, manteniendo el estilo de comedia que ha acompañado a los personajes de Looney Tunes durante décadas.

La película superó los 18 millones de dólares en taquilla en México / Especial

¿Por qué Coyote vs. ACME estuvo a punto de no estrenarse?

Uno de los aspectos que más llamó la atención alrededor de Coyote vs. ACME fue la incertidumbre que rodeó su lanzamiento. Durante un periodo, la producción enfrentó dificultades relacionadas con su distribución, lo que provocó dudas sobre si el público tendría oportunidad de verla.

La posibilidad de que la película quedara sin estrenarse generó interés entre seguidores de la franquicia y personas vinculadas con la industria cinematográfica, especialmente por tratarse de una producción basada en personajes históricos de la animación.