Detienen a secretaria del Bienestar de Uruapan por el caso Carlos Manzo: ¿de qué la acusan?

La investigación por el homicidio del exalcalde suma 34 personas detenidas, según el reporte del 30 de octubre./Especial

Rosa Alejandra Vargas Rauda fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. La funcionaria es madre de uno de los escoltas investigados por el asesinato del exalcalde

A tres días de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, la investigación sumó una nueva detención: Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar y Política Social del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. La Fiscalía estatal confirmó que la funcionaria fue aprehendida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

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El operativo se realizó el jueves 29 de octubre en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Después de ejecutar una orden de cateo y otra de aprehensión, las autoridades pusieron a la funcionaria a disposición de una jueza de control, quien deberá determinar su situación jurídica.

Rosa Alejandra Vargas Rauda fue detenida por su presunta participación en el caso Carlos Manzo./Especial

¿Por qué detuvieron a la secretaria del Bienestar de Uruapan?

La detención de Vargas Rauda está relacionada con sus vínculos familiares con personas investigadas por el asesinato de Carlos Manzo. La funcionaria es madre de Alejandro Flores Vargas, conocido como ‘El Macas’, quien formaba parte del equipo de escoltas del entonces alcalde y también fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio por omisión.

Además, la secretaria del Bienestar es tía de Alexis y Christian Medina, identificados como ‘El Brilloso’ y ‘El Vikingo’, respectivamente, quienes también han sido relacionados con las investigaciones. De acuerdo con información publicada por La Jornada, la funcionaria había recibido tres citatorios para comparecer ante el Ministerio Público y una multa por no presentarse. Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente cuáles son las acciones específicas que le atribuye como parte del presunto encubrimiento.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas./Especial

¿Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo y cuántos detenidos hay?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, mientras se realizaban las celebraciones del Festival de las Velas por el Día de Muertos. El entonces alcalde fue atacado a balazos entre los asistentes y el presunto agresor, un adolescente de 17 años, murió en el lugar tras ser abatido por integrantes de su equipo de seguridad.