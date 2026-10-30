A tres días de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, la investigación sumó una nueva detención: Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar y Política Social del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. La Fiscalía estatal confirmó que la funcionaria fue aprehendida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán revela por qué el CJNG asesinó al alcalde de Uruapan
El operativo se realizó el jueves 29 de octubre en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Después de ejecutar una orden de cateo y otra de aprehensión, las autoridades pusieron a la funcionaria a disposición de una jueza de control, quien deberá determinar su situación jurídica.
¿Por qué detuvieron a la secretaria del Bienestar de Uruapan?
La detención de Vargas Rauda está relacionada con sus vínculos familiares con personas investigadas por el asesinato de Carlos Manzo. La funcionaria es madre de Alejandro Flores Vargas, conocido como ‘El Macas’, quien formaba parte del equipo de escoltas del entonces alcalde y también fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio por omisión.
Además, la secretaria del Bienestar es tía de Alexis y Christian Medina, identificados como ‘El Brilloso’ y ‘El Vikingo’, respectivamente, quienes también han sido relacionados con las investigaciones. De acuerdo con información publicada por La Jornada, la funcionaria había recibido tres citatorios para comparecer ante el Ministerio Público y una multa por no presentarse. Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente cuáles son las acciones específicas que le atribuye como parte del presunto encubrimiento.
¿Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo y cuántos detenidos hay?
Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, mientras se realizaban las celebraciones del Festival de las Velas por el Día de Muertos. El entonces alcalde fue atacado a balazos entre los asistentes y el presunto agresor, un adolescente de 17 años, murió en el lugar tras ser abatido por integrantes de su equipo de seguridad.
Las investigaciones han apuntado a una posible infiltración de personas cercanas al exalcalde, quienes presuntamente habrían compartido información sobre sus movimientos y su equipo de protección con integrantes del crimen organizado. Con la detención de Vargas Rauda, suman 34 personas arrestadas por su presunta relación con el caso, de acuerdo con el reporte publicado por La Jornada este 30 de octubre. La investigación continúa y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.