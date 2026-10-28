Catrina de 32 metros en el Zócalo CDMX: así va el montaje de la Ofrenda Monumental 2026

La Catrina de 32 metros comienza a tomar forma frente a la Catedral Metropolitana, con su vestido morado aún en proceso de instalación. / Georgina Sánchez

La figura de 32 metros de altura comienza a tomar forma en el Centro Histórico

El Zócalo de la Ciudad de México se transforma para recibir una de las instalaciones más llamativas del Día de Muertos: la Catrina monumental de 32 metros de altura, con la que las autoridades capitalinas buscan establecer un nuevo récord Guinness como la más alta del mundo.

El vestido morado de la figura ya destaca en el paisaje del Centro Histórico, mientras que su cabeza, decorada con flores de colores, permanece en espera para su instalación.

Así luce la Catrina de 32 metros durante el montaje

La figura principal de la Ofrenda Monumental está elaborada con técnicas de cartonería y rinde homenaje al grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, imagen que posteriormente se popularizó como La Catrina.

Por sus dimensiones, la figura necesita soportes metálicos, andamios y maquinaria especializada para colocar sus componentes a gran altura.

La Catrina medirá 32 metros, por lo que la instalación busca superar la marca de una figura de 28 metros ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, y conseguir el reconocimiento de Guinness World Records.

El cempasúchil llena de color la Plaza de la Constitución por el Día de Muertos. / Georgina Sánchez

Cempasúchil, ajolotes y alebrijes acompañarán a la Catrina

La instalación no estará integrada únicamente por la figura monumental. La Ofrenda de Día de Muertos contempla un campo de cerca de 100 mil plantas de cempasúchil, adquiridas a productores locales, principalmente de Xochimilco.

El montaje también contempla tapetes de aserrín y esculturas de ajolotes y alebrijes intervenidas por artistas y colectivos comunitarios. Estos elementos buscan reunir distintas expresiones del arte popular mexicano en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.

Además, las fachadas de edificios gubernamentales del primer cuadro tendrán iluminación decorativa con figuras alusivas a la temporada, entre ellas calaveras, colibríes y xoloitzcuintles.

La Catrina de 32 metros comienza a tomar forma frente a la Catedral Metropolitana, con su vestido morado aún en proceso de instalación. / Georgina Sánchez

Cuándo visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos podrá visitarse desde el jueves 29 de octubre, en la Plaza de la Constitución, con acceso gratuito.

La instalación estará al aire libre, por lo que los visitantes podrán recorrerla y apreciar sus diferentes elementos durante el periodo de exhibición.

El montaje coincide con los días previos a las principales celebraciones de Día de Muertos, cuando el Centro Histórico recibe a personas que buscan disfrutar de las ofrendas, las flores y las actividades culturales organizadas en la capital.