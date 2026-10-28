¿Abren los bancos el 1 y 2 de noviembre de 2026? Esto dice el calendario oficial por Día de Muertos

La CNBV confirmó una suspensión de actividades bancarias por el Día de Muertos. Conoce cuándo cerrarán las sucursales, qué servicios seguirán disponibles y cuándo reanudan operaciones

Los bancos en México suspenderán la atención habitual en sucursales el domingo 1 y lunes 2 de noviembre de 2026, por lo que las personas que necesiten realizar trámites, depósitos en ventanilla o movimientos que requieran atención presencial deberán tomar precauciones. El cierre coincide con las celebraciones del Día de Muertos y está contemplado en el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Aunque el 2 de noviembre no es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores mexicanos, las instituciones bancarias sí lo tienen marcado como fecha inhábil. Esto significa que la mayoría de las sucursales permanecerán cerradas durante el lunes y retomarán sus actividades el martes 3 de noviembre, mientras que el domingo 1 corresponde al descanso semanal que habitualmente mantienen las instituciones financieras.

¿Qué bancos estarán cerrados el 1 y 2 de noviembre en México?

La suspensión aplica de manera general a las instituciones de crédito supervisadas por la CNBV, entre ellas BBVA México, Banamex, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank, así como otros bancos que operan en el territorio nacional. Por esta razón, quienes tengan pendiente alguna aclaración, apertura de cuenta, reposición de tarjeta o trámite directamente en sucursal deberán considerar que el viernes 30 de octubre será el último día hábil bancario antes del descanso.

Sin embargo, algunas sucursales ubicadas en centros comerciales o establecimientos que ofrecen atención durante fines de semana y días festivos podrían mantenerse abiertas, dependiendo de las disposiciones y horarios de cada institución. Las reglas de la CNBV permiten que determinadas entidades operen durante fechas inhábiles si cumplen con los avisos correspondientes, por lo que es recomendable consultar directamente con el banco antes de acudir.

El cierre de las oficinas no significa que los clientes se quedarán sin acceso a su dinero. Los cajeros automáticos, aplicaciones bancarias y plataformas digitales continuarán disponibles, por lo que será posible consultar saldos, retirar efectivo, realizar transferencias y pagar diversos servicios. No obstante, ciertas operaciones que requieren validación o procesamiento en días hábiles podrían reflejarse hasta que se reanude la actividad bancaria.

Los usuarios deberán anticipar sus trámites y pagos antes del descanso del 2 de noviembre./ Pixabay

¿Qué pasará con los pagos y cuándo volverán a abrir los bancos?

Para evitar contratiempos, las personas que tengan programados pagos de tarjetas de crédito, créditos personales, servicios o transferencias durante estas fechas deberán revisar las condiciones de sus contratos. Cuando el vencimiento de un pago bancario coincide con un día inhábil, pueden aplicarse reglas que permiten realizarlo el siguiente día hábil; sin embargo, esto no significa que todos los compromisos financieros se recorran automáticamente.

En el caso de las transferencias electrónicas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el servicio funciona las 24 horas, todos los días del año, a través de las instituciones participantes. Esto permite enviar y recibir dinero incluso durante el fin de semana y el lunes 2 de noviembre, aunque los servicios de atención presencial y algunas operaciones administrativas permanecerán suspendidos.

El calendario publicado por la CNBV en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025 establece expresamente el 2 de noviembre como día inhábil para el sector financiero. También contempla el tercer lunes de noviembre como fecha de suspensión, por lo que este año los bancos volverán a cerrar el lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.