¿Godzilla o Catrina? Los mejores memes que dejó la Catrina Gigante del Zócalo de CDMX

La Catrina gigante del Zócalo se convirtió en protagonista de divertidos memes en redes sociales. / Especial

La monumental figura no solo sorprendió a los visitantes del Centro Histórico, también inspiró comparaciones con Godzilla y otros personajes

La Catrina monumental que fue instalada en el Zócalo de la Ciudad de México por las celebraciones de Día de Muertos no solo ha llamado la atención por sus dimensiones, también se convirtió en protagonista de una ola de memes que desató la creatividad de los usuarios en redes sociales.

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Con más de 32 metros de altura, la figura de vestido morado comenzó a aparecer en montajes que la muestran como una amenaza para la capital, enfrentándose a personajes de películas, criaturas gigantes y hasta robots de ciencia ficción.

Las publicaciones comenzaron a circular en plataformas como Facebook, X y TikTok, donde los internautas aprovecharon el tamaño de la escultura para imaginar escenarios que parecen sacados de una película de monstruos.

De la Catrina del Zócalo a la Sheinbaumzilla: así comenzaron los memes

“Sheinbaumzilla” es el nombre con el que usuarios de redes sociales bautizaron a la Catrina monumental de 32 metros de altura, instalada en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2026.

El apodo comenzó a circular en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde los internautas hicieron una combinación satírica entre el apellido de la presidenta Claudia Sheinbaum y el de Godzilla, el famoso monstruo japonés.

La comparación surgió por el parecido que algunos usuarios encontraron entre el peinado recogido de la escultura y el característico chongo que suele llevar la mandataria. A partir de esta coincidencia, la figura se convirtió en protagonista de montajes y memes que la presentan como una especie de monstruo gigante que amenaza con recorrer las calles de la capital.

Optimus Prime y Godzilla también aparecen en los memes de la Catrina

Otro de los montajes coloca a la Catrina junto a Optimus Prime, el conocido líder de los Autobots de la franquicia Transformers.

La imagen recrea una batalla de ciencia ficción en plena Ciudad de México y utiliza el formato de meme: "Soñé bien raro. ¿Y qué soñaste? El sueño:", seguido de una escena en la que ambos personajes parecen encontrarse en medio del Centro Histórico.

Godzilla tampoco quedó fuera de las bromas. En otra publicación, la Catrina aparece junto a la famosa criatura japonesa, como si ambos protagonizaran un enfrentamiento de proporciones gigantescas.

¿Hasta cuándo estará la Catrina gigante en el Zócalo de CDMX?

Además de convertirse en una sensación en internet, la Catrina monumental forma parte de las actividades por el Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México.

La escultura fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá después de nueve meses de planeación y cuenta con una estructura de acero, un vestido morado y miles de luces LED que permiten iluminarla durante la noche.