¿Quién es Dylan, el conductor detenido tras atropellar a clientes de una tortería en Coyoacán?

Dylan, de 25 años, fue detenido tras el accidente que dejó una mujer muerta en la alcaldía Coyoacán. / @c4jimenez-X: @JefeVulcanoCova

El joven de 25 años fue detenido después de estrellar su automóvil contra Tortas Gigantes Sur 12, accidente que dejó una mujer muerta y varias personas lesionadas. Testigos señalaron que habría subido a la banqueta para evitar el tráfico

Dylan, un joven de 25 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido este viernes 30 de octubre en la alcaldía Coyoacán, donde un automóvil atropelló a varias personas y terminó estrellándose contra el establecimiento Tortas Gigantes Sur 12. Una mujer perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con testimonios recopilados, el conductor presuntamente habría subido a la banqueta para evitar el tráfico que se registraba en Calzada de las Bombas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades capitalinas.

¿Quién es Dylan, el joven detenido por el accidente en Coyoacán?

El conductor involucrado en el percance tiene 25 años y fue identificado en reportes periodísticos como Dylan. No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México no ha difundido oficialmente su nombre completo.

Después del accidente, elementos de la SSC localizaron al automovilista cerca del establecimiento y procedieron a detenerlo por su probable responsabilidad en los hechos.

Posteriormente, fue informado de sus derechos y presentado ante el agente del Ministerio Público junto con el vehículo asegurado, donde se determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sus antecedentes personales ni se han confirmado públicamente otros detalles sobre su vida.

¿Por qué Dylan habría subido a la banqueta antes de chocar contra la tortería?

Una de las versiones sobre el accidente apunta a que el joven habría intentado evitar el tráfico de la zona.

Según reportes de testimonios de personas que se encontraban en el lugar, Dylan presuntamente subió su automóvil a la banqueta, donde se encontraban clientes y trabajadores del negocio Tortas Gigantes Sur 12.

Durante su trayectoria, el vehículo habría embestido a varias personas, impactado contra un automóvil y dos motocicletas estacionadas, hasta terminar contra la fachada del establecimiento.

Es importante señalar que las autoridades no han confirmado que el tráfico fuera el motivo de la maniobra ni han establecido oficialmente cómo perdió el control el conductor. Estas circunstancias deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Testigos señalaron que el automovilista presuntamente subió a la banqueta para evitar el tráfico de Calzada de las Bombas. / X: @NoticiasAbcd

¿Cuántas víctimas dejó el accidente en Tortas Gigantes Sur 12?

El percance ocurrió en el cruce de Calzada de las Bombas y la calle Huixtla, en la colonia Cafetales. El automóvil terminó dentro del establecimiento y provocó daños en su fachada y mobiliario.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los paramédicos atendieron a cuatro personas lesionadas: Dos mujeres de 42 y 56 años presentaron diversos golpes.

Una mujer de 27 años sufrió una fractura expuesta.

Un hombre de 29 años presentó lesiones en la región dorsal y lumbar.

Las dos últimas víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

Además, una mujer de aproximadamente 50 años fue localizada inconsciente y posteriormente los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.