Pánico en la Glorieta de Insurgentes: hombre se prende fuego y policías evitan que salte

Policías de la SSC rescataron a un hombre que se prendió fuego en la Glorieta de Insurgentes. / SSC CDMX

Elementos de la SSC evitaron que el hombre se arrojara desde la parte alta de la glorieta; fue trasladado a un hospital con quemaduras de segundo y tercer grado

Un hombre fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de prenderse fuego e intentar arrojarse desde la parte alta de la Glorieta de Insurgentes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras la intervención policial, paramédicos lo trasladaron a un hospital debido a las lesiones que presentó.

El incidente ocurrió este viernes 30 de octubre y movilizó a elementos de seguridad y servicios de emergencia, quienes participaron en las labores para poner a salvo a la persona.

¿Qué ocurrió en la Glorieta de Insurgentes?

De acuerdo con información de la SSC, policías adscritos a la Unidad de Grafiti fueron alertados sobre la presencia de un hombre que había cruzado la barda de seguridad de la glorieta, en la salida hacia la calle Oaxaca, en la colonia Roma Norte.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron al hombre en una zona elevada de la estructura, por lo que comenzaron a dialogar con él para intentar evitar que se arrojara hacia la explanada.

Sin embargo, durante la intervención, el hombre se prendió fuego, lo que provocó que los policías actuaran de inmediato para evitar que la situación tuviera consecuencias mayores.

Los elementos de seguridad consiguieron sujetarlo, apagar las llamas y retirarlo de la zona de riesgo, evitando que cayera desde la estructura.

El incidente ocurrió en la salida hacia la calle Oaxaca, en la colonia Roma Norte. / SSC CDMX

¿Cuál es el estado de salud del hombre rescatado?

Después de controlar la emergencia, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentó quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital especializado para recibir atención médica.

La SSC compartió imágenes del operativo, en las que se observa a los policías sujetando al hombre para ponerlo a salvo, así como al personal médico que posteriormente lo atendió.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona ni las circunstancias que originaron el incidente.

Policías y personal de emergencia intervinieron para poner a salvo al hombre en la Glorieta de Insurgentes. / SSC CDMX

Ministerio Público investigará lo ocurrido

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos fueron notificados al agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias correspondientes.