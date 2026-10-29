Una estudiante de secundaria permanece hospitalizada después de que su vestuario se prendiera en llamas

Una actividad organizada para celebrar el Día de Muertos en una secundaria de Hidalgo terminó en una emergencia que dejó a una estudiante con quemaduras de gravedad. La menor, identificada como Zaira, alumna de segundo grado, participaba en un festival escolar cuando el disfraz de catrina que llevaba puesto comenzó a incendiarse frente a sus compañeros y profesores.

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El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026, dentro de la escuela secundaria Teodomiro Manzano, ubicada en Huasca de Ocampo, donde se había instalado una ofrenda tradicional como parte de las actividades. La situación provocó una movilización entre los asistentes, quienes intentaron auxiliar a la adolescente mientras el fuego se extendía por su vestimenta.

El vestido de la niña se comenzó a prender al acercarse a una veladora encendida / Especial

¿Cómo ocurrió el accidente de la estudiante en Hidalgo?

De acuerdo con los primeros reportes, el vestido que utilizaba la menor estaba elaborado con hojas secas empleadas para envolver tamales, un material que puede incendiarse fácilmente. Durante la celebración, la alumna se encontraba cerca de un altar de muertos que tenía veladoras encendidas, cuando aparentemente una de las llamas alcanzó parte de su disfraz.

La emergencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa a la estudiante tratando de alejarse del fuego, mientras varias personas buscan la manera de ayudarla. En la grabación también se escuchan gritos de preocupación y peticiones de auxilio, debido a que las llamas avanzaban rápidamente sobre el vestuario.

Ante la situación, docentes y otras personas presentes intentaron sofocar el incendio utilizando prendas de ropa, mientras se solicitaba agua para controlar las llamas. Finalmente, el fuego fue apagado, pero la adolescente ya había sufrido lesiones que requirieron atención médica especializada.

La familia también comenzó a solicitar apoyo económico para cubrir los gastos de hospitalización / Especial

¿Cuál es el estado de salud de Zaira tras el incendio?

Después del accidente, Zaira fue trasladada a un hospital, donde recibe tratamiento por las quemaduras sufridas durante la celebración escolar. Según la información difundida por sus familiares, su condición de salud es delicada y necesita cuidados médicos constantes, por lo que enfrentan un proceso complicado tanto en lo emocional como en lo económico.

La familia también comenzó a solicitar apoyo económico para cubrir los gastos derivados de su hospitalización y recuperación, ya que los costos de los tratamientos han aumentado. Mediante una publicación compartida en redes sociales, sus allegados pidieron solidaridad y señalaron que cualquier aportación puede representar una ayuda importante.

En el mensaje, los familiares también expresaron su inconformidad por la respuesta que, aseguran, han recibido de la institución educativa, pues consideran que todavía no cuentan con el respaldo suficiente para enfrentar las consecuencias del accidente.

La SEP afirma que apoyará a la estudiantes e investigará qué o quién provocó el accidente / Especial

¿Qué dijo la Secretaría de Educación de Hidalgo sobre el accidente?

Tras la difusión del caso, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) emitió un posicionamiento en el que lamentó las lesiones sufridas por la estudiante y aseguró que mantiene comunicación con su familia para dar seguimiento a su recuperación.

"Nuestra prioridad es la atención y recuperación de la alumna, así como dar el acompañamiento a su familia, con quienes se mantiene comunicación”.

La dependencia explicó que, desde que tuvo conocimiento del incidente, comenzaron las acciones de seguimiento en coordinación con las autoridades correspondientes. Asimismo, recordó que las escuelas cuentan con protocolos de protección civil destinados a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Uno de los puntos destacados por la autoridad educativa es que el uso de fuego está prohibido durante las actividades escolares, precisamente por los riesgos que implica la presencia de materiales inflamables, decoraciones y concentraciones de alumnos.

¿Habrá sanciones por lo ocurrido en la secundaria Teodomiro Manzano?

La SEPH anunció una revisión de las circunstancias en las que se produjo el incendio, con el propósito de esclarecer cómo ocurrió el accidente, verificar las condiciones de seguridad durante el festival y establecer si existieron omisiones que pudieran derivar en responsabilidades.