Pan de muerto será más caro en 2026: precios aumentarían 2% frente al año pasado

El pan de muerto es uno de los productos más representativos de las celebraciones de Día de Muertos. / iStock

La industria panificadora estima una derrama de mil 034 millones de pesos durante la temporada de Día de Muertos; conoce cuánto subirá el precio y cuáles son los sabores más vendidos

La venta de pan de muerto dejaría ingresos por mil 034 millones de pesos en México durante 2026, mientras que el precio promedio por kilogramo registraría un aumento de 2% frente al año pasado, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

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La industria calcula producir alrededor de 4 mil 545 toneladas de pan de muerto, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de kilogramos, durante una temporada que se extiende desde mediados de septiembre hasta los primeros días de noviembre.

Las cifras fueron compartidas por Julián Castañón, representante del sector, quien destacó la importancia de este producto para las panaderías mexicanas durante las celebraciones del Día de Muertos.

¿Cuánto costará el kilo de pan de muerto en 2026?

El precio promedio estimado del pan de muerto será de 227.50 pesos por kilogramo, lo que representa un incremento de 2% en comparación con 2025.

Sin embargo, el costo final depende del establecimiento, los ingredientes, el tamaño de las piezas y la preparación. Por ello, el precio puede variar entre las panaderías tradicionales, los supermercados y los negocios que ofrecen versiones especiales o rellenas.

La comercialización de este pan no se limita al 1 y 2 de noviembre. De acuerdo con las estimaciones de la industria, las ventas comienzan desde mediados de septiembre y continúan durante las semanas previas a las principales fechas de la celebración.

¿Cuáles son los sabores de pan de muerto más vendidos?

Aunque las panaderías han ampliado su oferta con nuevas recetas, el pan de muerto tradicional cubierto de azúcar se mantiene entre los favoritos de los consumidores.

Entre las variedades rellenas, la de nata destaca por su demanda. También hay establecimientos que ofrecen alternativas para quienes buscan probar sabores diferentes. Algunas de las opciones disponibles son: Pan de muerto relleno de nata.

Pan de muerto con chocolate.

Pan de muerto con queso crema y zarzamora.

Otras presentaciones con distintos ingredientes y combinaciones. La variedad de productos permite que los negocios atiendan diferentes preferencias durante una de las temporadas más importantes para el sector panificador.

El pan de muerto tradicional continúa entre las opciones favoritas de los consumidores. / iStock

¿Cuántos empleos genera la industria panificadora en México?

La temporada de pan de muerto también impulsa la actividad de otros sectores relacionados con la producción y distribución de alimentos.

De acuerdo con las cifras compartidas por Julián Castañón, en México existen alrededor de 59 mil 500 establecimientos dedicados a la panificación, que generan entre 530 mil y 550 mil empleos directos

Si se considera toda la cadena productiva, la actividad supera el millón y medio de puestos de trabajo. En ella participan proveedores de trigo, harina, huevos, leche, mantequilla y azúcar, además de empresas de transporte y fabricantes de envases.

Por esta razón, la demanda de pan de muerto durante las semanas previas al Día de Muertos representa una oportunidad comercial para negocios de distintos tamaños.

¿Subirá el precio de otros tipos de pan?

Respecto al costo de otros productos de panadería, el representante de la industria no anticipó aumentos generalizados para el cierre de 2026 ni para los primeros meses de 2027.

No obstante, explicó que cada establecimiento debe evaluar sus propios gastos, entre ellos los salarios, las prestaciones laborales, las rentas y el costo de las materias primas.

Las panaderías también han comenzado a adaptar sus servicios a los cambios en los hábitos de consumo. Algunos negocios ofrecen café, desayunos, alimentos preparados y porciones pequeñas, además de productos integrales o sin azúcar.

En este contexto, la previsión de ingresos por mil 034 millones de pesos corresponde a una estimación de la industria para la temporada de pan de muerto de 2026, por lo que el resultado definitivo dependerá del comportamiento de las ventas durante las próximas semanas.