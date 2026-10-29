. La jefa de Gobierno de CDMX reconoció la trayectoria de Checo Pérez y destacó su importancia para el automovilismo mexicano./ Gobierno de México

Miles de aficionados disfrutaron del Show Run de Cadillac F1 Team en CDMX, donde Checo Pérez recorrió Paseo de la Reforma y recibió un reconocimiento especial de la jefa de Gobierno.

El rugido de los motores, las porras y la emoción de miles de aficionados marcaron el regreso de Sergio “Checo” Pérez a Paseo de la Reforma, donde este miércoles 28 de octubre protagonizó el primer Show Run de Cadillac F1 Team en la Ciudad de México. El piloto mexicano convirtió una de las principales avenidas de la capital en un escenario automovilístico, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026.

Desde temprana hora, familias y seguidores de la Fórmula 1 ocuparon distintos puntos del recorrido comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, para observar de cerca al piloto tapatío. Durante la exhibición gratuita, Checo realizó aceleraciones y maniobras frente al público, que respondió con aplausos y gritos cada vez que el monoplaza pasaba frente a las zonas destinadas a los espectadores.

Checo Pérez recibe reconocimiento especial durante el Show Run de Cadillac

Además de su participación al volante, Checo Pérez fue homenajeado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien le entregó una estatuilla conmemorativa de un ajolote morado como reconocimiento a su trayectoria dentro del automovilismo internacional. El acto se realizó en el marco de los festejos por las 300 carreras del piloto mexicano en la Fórmula 1, una cifra que alcanzará durante el Gran Premio de México de este fin de semana.

Durante la ceremonia, Brugada destacó la importancia del piloto para el deporte nacional y expresó: “Checo Pérez es el máximo piloto, el mejor piloto, el más exitoso en la historia de México. Y a nombre de la Ciudad, te damos un reconocimiento”. La mandataria también agradeció la presencia del mexicano y de los representantes de Cadillac, quienes hicieron posible que los aficionados disfrutaran de la exhibición sin tener que acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La celebración reunió a representantes del automovilismo y organizadores del evento, entre ellos Alejandro Soberón, presidente del Gran Premio de la Ciudad de México; Federico González Compeán, director general de la Fórmula 1 en México, y Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1 Team. Su participación formó parte de las actividades organizadas para acercar la máxima categoría del automovilismo a los seguidores mexicanos antes del inicio de la competencia.

Clara Brugada entregó un reconocimiento a Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac F1 Team en Paseo de la Reforma./ Gobierno de México

¿Qué dijo Clara Brugada sobre el evento de Checo Pérez en Reforma?

La jefa de Gobierno resaltó que utilizar las calles de la capital para actividades de esta magnitud permite que más personas tengan acceso a espectáculos deportivos internacionales. “Sale este gran evento de los autódromos, para encontrarse con el pueblo, aquí en Paseo de la Reforma”, expresó al referirse a la posibilidad de llevar la experiencia de la Fórmula 1 a uno de los espacios públicos más reconocidos de México.

Brugada también destacó la respuesta de los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para compartir la experiencia con familiares y amigos. “La población está feliz de que Paseo de la Reforma se convierta en un lugar donde puedan disfrutar, sin tener problemas para acceder. Democratizamos el deporte”, afirmó la mandataria, al señalar que este tipo de encuentros permiten acercar el entretenimiento y las actividades deportivas a distintos sectores de la población.