¡Cuidado con el susto! Estos autos no circulan este Halloween 31 de octubre en CDMX y Edomex

Antes de salir a pedir calaverita, revisa si tu automóvil puede circular este sábado. / IA

Si planeas salir a pedir calaverita o disfrutar las fiestas de Halloween, revisa qué vehículos deberán quedarse en casa este sábado

Este sábado 31 de octubre, cuando las calles se llenen de disfraces y las familias salgan a celebrar Halloween, algunos automovilistas tendrán que dejar su vehículo en casa para evitar una multa.

Hoy No Circula del sábado 31 de octubre: ¿qué autos descansan?

El programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, con una particularidad: será el quinto sábado de octubre, por lo que los vehículos con holograma 1 podrán circular sin importar la terminación de sus placas.

En cambio, los automóviles con holograma 2 y los vehículos foráneos tendrán restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos pueden circular este Halloween?

Los vehículos con holograma 0 y 00 podrán circular sin restricciones por el programa, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que cuenten con holograma exento.

Los autos con holograma 1 también podrán salir a las calles durante este quinto sábado del mes, sin importar si sus placas terminan en número par o impar.

Por el contrario, los vehículos con holograma 2 deberán permanecer en casa durante el horario de restricción. Lo mismo aplica para los automóviles con placas foráneas que no cuenten con alguna exención reconocida.

Los vehículos con holograma 2 deberán quedarse en casa durante el horario de restricción del Hoy No Circula. / IA

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Fuera de ese horario, los vehículos con holograma 2 y los foráneos podrán circular, siempre que no exista alguna medida ambiental extraordinaria.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?

Los conductores que circulen en un día restringido pueden recibir una sanción económica.

En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En el Estado de México, la sanción puede alcanzar las 20 UMA, además de otras medidas administrativas.

Antes de salir a celebrar Halloween, revisa el holograma de tu vehículo y consulta los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que una contingencia ambiental podría modificar las restricciones habituales.