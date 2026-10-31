¿Qué panteones de CDMX abrirán de noche el 1 y 2 de noviembre? Conoce los horarios

Algunos cementerios de la Ciudad de México ampliarán sus horarios por Día de Muertos

Con motivo del Día de Muertos 2026, los panteones de la Ciudad de México se preparan para recibir a miles de familias que acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos durante el domingo 1 y lunes 2 de noviembre. Para facilitar estas visitas, algunos cementerios contemplan horarios especiales que permitirán permanecer en sus instalaciones hasta la noche e incluso durante las primeras horas de la madrugada.

Sin embargo, no todos los panteones de la capital tendrán el mismo horario, por lo que las personas que planeen llevar flores, veladoras u ofrendas deberán revisar las disposiciones correspondientes a cada alcaldía. Mientras algunos espacios cerrarán durante la tarde, otros extenderán sus actividades hasta las 20:00 o 23:00 horas, y en casos particulares se permitirá la permanencia nocturna.

Una de las celebraciones más representativas tendrá lugar en San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, donde se realiza la tradicional Alumbrada. Durante esta ceremonia, las familias decoran las sepulturas y encienden veladoras para recordar a quienes fallecieron, convirtiendo al cementerio en uno de los escenarios más emblemáticos de las festividades.

Los panteones de la Ciudad de México se preparan para recibir a miles de familias / Especial

¿Qué panteones de CDMX abrirán hasta la noche o madrugada?

Entre los cementerios que tendrán horarios especiales destaca el Panteón San Francisco, en Magdalena Contreras, que permitirá visitas desde las 8:00 horas del domingo 1 de noviembre hasta las 2:00 de la madrugada del lunes 2. Se trata de uno de los horarios más amplios anunciados para las celebraciones de este año.

También habrá acceso nocturno en el Panteón Xoco, de Benito Juárez, donde la alcaldía confirmó un horario de 6:00 a 23:00 horas del 31 de octubre al 2 de noviembre. En este recinto se prepararon decoraciones con flores de cempasúchil e iluminación especial para recibir a las familias.

Estos son los horarios especiales difundidos para distintos cementerios: Panteón o alcaldía Horario reportado San Francisco, Magdalena Contreras 1 de noviembre: 8:00 a 2:00 del día siguiente. El 2 de noviembre: 8:00 a 19:00 San Jerónimo, Magdalena Contreras 1 de noviembre: 9:00 a 00:00. El 2 de noviembre: 9:00 a 17:00 San Nicolás I y II, Magdalena Contreras 9:00 a 19:00, ambos días San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras 8:00 a 18:00, ambos días Panteón Xoco, Benito Juárez 6:00 a 23:00, del 31 de octubre al 2 de noviembre San Andrés Mixquic, Tláhuac 8:00 a 00:00, horario reportado Iztacalco 11:00 a 23:00, horario de referencia Milpa Alta 7:00 a 20:00, horario de referencia

Una de las celebraciones más representativas tendrá lugar en San Andrés Mixquic / Especial

¿A qué hora abrirán los panteones de las demás alcaldías?

En buena parte de la capital, los cementerios mantienen horarios diurnos. De acuerdo con la información de referencia disponible, Álvaro Obregón contempla visitas de 8:00 a 16:00 horas, mientras que en Iztapalapa el horario señalado es de 8:00 a 15:00 horas.

Por su parte, Cuajimalpa y Xochimilco tienen como referencia un horario de 8:00 a 18:00 horas. En otras demarcaciones, el acceso suele realizarse entre las 8:00 y las 17:00 horas, aunque las administraciones pueden establecer modificaciones para atender la afluencia de visitantes.

Es importante considerar que los horarios generales de una alcaldía no necesariamente se aplican a todos sus panteones, especialmente cuando existen celebraciones comunitarias o disposiciones especiales para determinadas fechas.

En buena parte de la capital, los cementerios mantienen horarios diurnos / Especial

¿Qué es la Alumbrada de Mixquic y a qué hora comienza?

Una de las tradiciones más conocidas del Día de Muertos en la Ciudad de México es la Alumbrada de San Andrés Mixquic, en Tláhuac, que se realiza durante la noche del 2 de noviembre. Durante esta ceremonia, las familias acuden al panteón para limpiar y adornar las tumbas con flores de cempasúchil, veladoras y otros elementos tradicionales. Al caer la noche, las luces de las velas iluminan el cementerio y crean una de las imágenes más representativas de esta celebración.

La iluminación tradicional comienza al anochecer, generalmente alrededor de las 19:00 o 20:00 horas, aunque las actividades familiares pueden iniciar desde mucho antes.

En Mixquic se ha reportado un horario de acceso de 8:00 a 00:00 horas, pero la celebración puede tener medidas especiales de seguridad, control de visitantes y restricciones en determinados espacios. Por ello, asistir a la Alumbrada no significa que exista acceso público sin límite durante toda la madrugada.

¿Qué está prohibido llevar a los panteones de CDMX?

Las autoridades recomiendan respetar las disposiciones de cada cementerio para evitar incidentes durante las celebraciones. Entre las principales restricciones se encuentran el consumo de bebidas alcohólicas y el abandono de basura, mientras que el uso de bocinas, música y recipientes de vidrio puede estar sujeto a reglas particulares.

También se pide a los visitantes mantener libres los accesos y pasillos, evitar daños a las tumbas y seguir las indicaciones del personal encargado de la vigilancia.