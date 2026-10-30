Conoce cuáles son y la historia detrás de su cercanía con el Metro / Especial

Desde la estación Panteones hasta San Lorenzo Tezonco, varios cementerios quedaron rodeados por la expansión de la capital

En la Ciudad de México, miles de personas utilizan diariamente el Metro sin imaginar que algunas estaciones se encuentran a unos cuantos pasos de cementerios con décadas e incluso siglos de historia. Aunque actualmente estos espacios forman parte del paisaje urbano, muchos fueron construidos cuando las zonas que los rodeaban todavía se encontraban alejadas del centro de la capital.

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, una de las curiosidades de la capital es la cercanía entre sus panteones y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Al menos siete estaciones de distintas líneas se encuentran próximas a cementerios, algunos de los cuales conservan tumbas históricas, monumentos funerarios y relatos que forman parte de la memoria de la ciudad.

De acuerdo con las cifras oficiales citadas en la información disponible, la capital cuenta con 118 panteones distribuidos en sus 16 alcaldías, de los cuales 104 son públicos y 14 concesionados. El crecimiento urbano provocó que varios de estos espacios, originalmente ubicados en las periferias, terminaran rodeados de avenidas, viviendas, comercios y estaciones del transporte público.

Algunas estaciones del Metro se encuentran a unos cuantos pasos de cementerios / Especial

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerca de panteones?

Entre los ejemplos más conocidos se encuentra la estación Panteones de la Línea 2, cuyo nombre hace referencia precisamente a los cementerios ubicados en sus alrededores. Sin embargo, no es la única estación donde los usuarios pueden encontrar un camposanto a poca distancia.

Estas son las siete estaciones y los panteones cercanos: Estación del Metro Línea Panteón cercano Alcaldía o zona Panteones Línea 2 Panteón Español y Panteón Americano Miguel Hidalgo Cuatro Caminos Línea 2 Panteón Sanctorum Zona limítrofe con Naucalpan Hidalgo Líneas 2 y 3 Panteón de San Fernando Cuauhtémoc Centro Médico Líneas 3 y 9 Panteón Francés de La Piedad Cuauhtémoc Tezonco Línea 12 Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco Iztapalapa Iztapalapa Línea 8 Panteón General de Iztapalapa Iztapalapa

La capital cuenta con 118 panteones distribuidos en sus 16 alcaldías / Especial

¿Dónde están los panteones más conocidos cerca del Metro?

Uno de los casos más representativos se encuentra en la Línea 2 del Metro, donde la estación Panteones debe su nombre a la presencia del Panteón Español y el Panteón Americano, dos espacios funerarios que forman parte de la historia de la alcaldía Miguel Hidalgo. En esa misma línea, la terminal Cuatro Caminos se localiza cerca del Panteón Sanctorum, en la zona limítrofe entre la capital y el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En el centro de la ciudad también existen ejemplos importantes. La estación Hidalgo, que conecta las líneas 2 y 3, se encuentra a poca distancia del Panteón de San Fernando, uno de los cementerios históricos más conocidos de la capital, donde descansan personajes relevantes del siglo XIX, entre ellos el expresidente Benito Juárez. Actualmente, este espacio funciona como un recinto histórico y cultural.

Otro caso es la estación Centro Médico, de las líneas 3 y 9, ubicada cerca del Panteón Francés de La Piedad, un cementerio reconocido por sus monumentos funerarios y construcciones de inspiración europea. Su presencia en una zona rodeada de hospitales, avenidas y edificios demuestra cómo los antiguos espacios destinados a los entierros quedaron integrados a la vida cotidiana de la metrópoli.

Entre los ejemplos más conocidos se encuentra la estación Panteones de la Línea 2 / Especial

En el oriente de la capital, Iztapalapa cuenta con dos estaciones próximas a cementerios. La primera es Tezonco, de la Línea 12, que se encuentra junto al Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco; la segunda es Iztapalapa, de la Línea 8, localizada cerca del Panteón General de la demarcación. Ambos lugares forman parte de la historia de comunidades que fueron absorbidas por el crecimiento de la ciudad.

¿Por qué los panteones se construían lejos de las ciudades?

La cercanía actual entre los cementerios y el Metro tiene una explicación histórica. Durante la época colonial, los entierros se realizaban principalmente en iglesias, atrios y conventos, pues existía una fuerte relación entre las prácticas religiosas y los lugares destinados al descanso de los difuntos. Sin embargo, con el paso de los años, las autoridades comenzaron a modificar estas costumbres por motivos sanitarios y de organización urbana.

A principios del siglo XIX se extendió la creencia de que los cuerpos en descomposición liberaban miasmas, conocidos como malos aires, que podían provocar enfermedades. Aunque esta explicación fue superada por los avances científicos, influyó en las políticas sanitarias de la época y en la decisión de trasladar los cementerios hacia terrenos más abiertos y alejados de las zonas habitadas.

La historiadora Bertha Hernández explica que esta transformación no fue exclusiva de la Ciudad de México, sino que ocurrió en diferentes partes del mundo como resultado de los cambios en las ideas sobre higiene y salud pública.

¿Existen historias de fantasmas en el Metro de la CDMX?

Además de su importancia histórica, la presencia de cementerios cerca del Metro ha contribuido a la aparición de leyendas urbanas sobre fantasmas, apariciones y sucesos inexplicables. Los túneles, pasillos subterráneos y estaciones poco transitadas durante la noche se han convertido en escenarios recurrentes de relatos de terror entre los habitantes de la capital.

De acuerdo con Bertha Hernández, uno de los antecedentes literarios más importantes de esta relación entre el Metro y lo sobrenatural aparece en el cuento La fiesta brava, del escritor mexicano José Emilio Pacheco, publicado en 1972. En esta narración, el transporte subterráneo adquiere una dimensión misteriosa que alimenta la imaginación de los lectores.