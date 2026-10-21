El fenómeno astronómico podrá observarse este domingo 25 de octubre en México. Conoce la hora exacta en que alcanzará su máximo brillo y cómo disfrutarlo

La Luna del Cazador 2026 podrá observarse en México este domingo 25 de octubre y alcanzará su fase llena a las 22:11 horas, tiempo del centro del país. El fenómeno será visible a simple vista durante la noche, siempre que el cielo se encuentre despejado. Se trata de la Luna llena de octubre, uno de los acontecimientos del calendario astronómico que llama la atención por su nombre y por los tonos anaranjados que puede mostrar al aparecer cerca del horizonte.

Quienes deseen disfrutar de este espectáculo podrán comenzar a buscar la Luna desde el atardecer. En la Ciudad de México, su salida está prevista aproximadamente a las 17:42 horas, aunque será más fácil distinguirla conforme disminuya la luz del Sol. El horario puede cambiar dependiendo del estado o municipio desde donde se realice la observación, por lo que no existe una misma hora de salida para todo el territorio nacional.

¿Por qué se llama Luna del Cazador y qué significa?

El nombre de Luna del Cazador está relacionado con antiguas prácticas de las comunidades del hemisferio norte, que aprovechaban esta época del año para prepararse antes de la llegada del invierno. Durante el otoño, una vez que terminaban las cosechas, los terrenos quedaban despejados y era más sencillo localizar animales. Además, la iluminación nocturna proporcionada por la Luna llena facilitaba algunas actividades de caza.

Esta denominación no significa que el satélite cambie de tamaño, color o comportamiento durante octubre. En realidad, la Luna del Cazador es el nombre tradicional de la primera Luna llena que ocurre después de la Luna de la Cosecha, registrada este año el 26 de septiembre. Desde el punto de vista astronómico, el fenómeno sucede cuando la Luna se encuentra en una posición opuesta al Sol vista desde la Tierra, permitiendo que su cara visible aparezca completamente iluminada.

La Luna llena de octubre podrá observarse a simple vista en México, siempre que las condiciones del clima lo permitan./ Pixabay

Cómo ver la Luna del Cazador 2026 en México

Una de las ventajas de este acontecimiento es que no se necesitan telescopios, binoculares ni otros instrumentos especiales para observarlo. Basta con encontrar un espacio abierto que permita mirar hacia el horizonte oriental durante el atardecer. Los lugares alejados de edificios altos y con poca iluminación artificial pueden ofrecer mejores condiciones para apreciar el paisaje, aunque la Luna también será visible desde zonas urbanas si las nubes lo permiten.

Otro detalle que podría sorprender a quienes miren el cielo es el color naranja o rojizo que puede adquirir la Luna cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. Esta apariencia ocurre porque la luz reflejada por el satélite debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera terrestre, donde se dispersan más fácilmente las longitudes de onda azules y predominan los tonos cálidos. Aunque en ese momento también puede parecer más grande, su tamaño aparente se relaciona con una ilusión visual y no con un crecimiento real.

La observación no estará limitada únicamente al domingo. Durante las noches del 24, 25 y 26 de octubre, la Luna tendrá una apariencia casi completamente iluminada, por lo que las personas interesadas contarán con distintas oportunidades para verla. Sin embargo, el punto exacto del plenilunio ocurrirá el domingo 25 por la noche, de acuerdo con los cálculos astronómicos para México.