Registro de celulares 2026: estas líneas deben vincularse antes del 31 de octubre

Los números telefónicos que terminan en 5 tienen hasta el 31 de octubre para completar la vinculación de su línea. / iStock

La CRT estableció una fecha límite para registrar ciertos números celulares en México. Conoce quiénes deben realizar el trámite y qué pasa si no lo hacen

Las personas cuyo número celular termina en 5 tienen hasta el sábado 31 de octubre de 2026 para vincular su línea telefónica con su identidad, como parte del registro obligatorio establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El procedimiento está dirigido a las líneas de prepago que todavía no han completado el registro. De acuerdo con el calendario oficial, las fechas límite se asignan según el último dígito del número telefónico.

El trámite es gratuito y se realiza directamente con la compañía telefónica, ya sea por internet mediante sus plataformas autorizadas o de manera presencial en sus centros de atención.

¿Qué líneas celulares deben registrarse antes del 31 de octubre?

La fecha del 31 de octubre corresponde a los números telefónicos cuya terminación es 5. Los usuarios pueden realizar el trámite antes de ese día, sin necesidad de esperar a que se acerque el vencimiento. El calendario de la CRT contempla las siguientes fechas para completar la vinculación: Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre. Las líneas de pospago no necesitan realizar un nuevo registro, pues ya están vinculadas a la identidad de su titular desde la contratación del servicio, según la información oficial de la CRT.

Los números telefónicos que terminan en 5 tienen hasta el 31 de octubre para completar la vinculación de su línea. / iStock

¿Qué pasa si no vinculas tu número celular a tiempo?

Si una línea no queda registrada antes de la fecha límite correspondiente, la compañía telefónica podrá suspender temporalmente el servicio dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento.

Durante la suspensión, el usuario no podrá utilizar normalmente las llamadas, los mensajes SMS ni los datos móviles. Sin embargo, podrá comunicarse con números de emergencia y atención ciudadana, contactar a su compañía telefónica y recibir alertas sísmicas.

La suspensión no significa que perderás tu número celular. El servicio se restablecerá una vez que completes el procedimiento de vinculación.

¿Cómo realizar el registro obligatorio de tu línea?

Para completar el trámite, debes ingresar al portal de tu compañía telefónica o acudir a uno de sus centros de atención a clientes.

La CRT indica que es necesario contar con una identificación oficial vigente con CURP. En el procedimiento en línea, se solicita validar la identidad mediante los pasos indicados por el proveedor.

Puedes consultar los canales autorizados y las instrucciones para cada compañía en el portal oficial: https://registratulinea.crt.gob.mx/.

La recomendación es verificar la terminación de tu número y completar el registro con anticipación para evitar la suspensión temporal del servicio.