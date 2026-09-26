¿A qué hora ver la Luna de la Cosecha 2026 este 26 de septiembre en México?

La Luna de la Cosecha 2026 iluminará el cielo durante la noche del sábado 26 de septiembre./Especial

La Luna llena de septiembre ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos del mes y podrá disfrutarse a simple vista

El cielo de México tendrá un atractivo especial este fin de semana con la llegada de la Luna de la Cosecha 2026, nombre con el que tradicionalmente se conoce a la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

El fenómeno alcanzará su fase llena durante este sábado 26 de septiembre, aunque el satélite natural lucirá prácticamente completamente iluminado durante varias noches, por lo que habrá más de una oportunidad para levantar la mirada y disfrutar del espectáculo.

La Luna llena de septiembre podrá observarse a simple vista desde distintos puntos de México. /Pixabay

¿A qué hora ver la Luna de la Cosecha 2026 en México?

La fase llena ocurrirá exactamente a las 10:49 horas del sábado 26 de septiembre, tiempo del centro de México. Debido a que en ese momento será de día, habrá que esperar hasta el anochecer para observarla en el cielo.

En la Ciudad de México, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 18:29 horas, por lo que desde ese momento comenzará a ser visible sobre el horizonte, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Además, quienes no puedan observarla durante la noche del sábado todavía tendrán oportunidad: el satélite se verá prácticamente lleno entre el 25 y el 27 de septiembre.

¿Por qué se llama Luna de la Cosecha?

Su peculiar nombre no significa que el satélite cambie físicamente ni que se trate de un tipo diferente de Luna. “Luna de la Cosecha” es el nombre tradicional otorgado a la Luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

Históricamente, su aparición estaba relacionada con la temporada de recolección de cultivos. La luz de la Luna llena después del atardecer permitía extender durante más tiempo las labores agrícolas, de ahí que terminara asociándose con las cosechas.

La Luna de Cosecha recibe ese nombre por ser la Luna llena más cercana al equinoccio de septiembre./ Pixabay

¿Se necesita telescopio para observarla?

Una de las ventajas de este fenómeno es que no será necesario utilizar telescopio ni binoculares. La Luna podrá observarse a simple vista desde distintos puntos del país.

Para apreciarla mejor, lo recomendable es buscar un sitio con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica, especialmente durante las primeras horas después de su salida.

Cuando aparezca cerca del horizonte también puede adquirir visualmente tonalidades amarillas, naranjas o doradas, un efecto provocado por el recorrido de su luz a través de una mayor cantidad de atmósfera terrestre.

Así que la noche del sábado 26 de septiembre será una buena oportunidad para mirar al cielo: la Luna de la Cosecha 2026 llegará con su característico brillo para cerrar uno de los últimos fines de semana del mes.