¿Tienes permiso provisional para circular? Estos días debes dejar tu auto en casa en CDMX

Los vehículos sin placas tienen restricciones especiales para circular en CDMX./Especial

Los vehículos que circulan sin placas y cuentan con un permiso provisional también deben respetar el programa Hoy No Circula. Estas son las restricciones que deben considerar los automovilistas en la Ciudad de México

Comprar un automóvil nuevo o estar en espera de las placas no significa que puedas circular libremente por la Ciudad de México. Los vehículos que cuentan con un permiso provisional para transitar sin matrícula también están sujetos al programa Hoy No Circula, por lo que deben respetar determinados días y horarios para evitar sanciones.

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX el 2 de enero de 2026, estos automóviles reciben el mismo tratamiento que los vehículos con holograma de verificación tipo 2. Esto implica restricciones durante la semana, los sábados y algunas horas de la mañana.

Los autos con permiso provisional también deben cumplir con el programa Hoy No Circula./Especial

¿Qué días no circulan los autos con permiso provisional?

Los automóviles que portan un permiso para circular sin placas y sin tarjeta de circulación tienen prohibido transitar los viernes y todos los sábados, en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Esta restricción aplica durante todo el mes, sin importar el número de sábados que tenga el calendario.

Además, de lunes a jueves deben permanecer fuera de circulación entre las 05:00 y las 11:00 horas. Después de ese horario pueden transitar, siempre que no exista otra restricción ambiental o vial que lo impida.

Día Restricción Lunes a jueves 05:00 a 11:00 horas Viernes 05:00 a 22:00 horas Sábado 05:00 a 22:00 horas Domingo Sin restricción ordinaria por este supuesto

¿Hay restricciones adicionales y de cuánto es la multa?

Las limitaciones también pueden cambiar cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental. En esos casos, los automovilistas con permisos provisionales deben revisar las disposiciones extraordinarias, ya que pueden aplicarse restricciones adicionales a las habituales del Hoy No Circula.