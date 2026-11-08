Comprar un automóvil nuevo o estar en espera de las placas no significa que puedas circular libremente por la Ciudad de México. Los vehículos que cuentan con un permiso provisional para transitar sin matrícula también están sujetos al programa Hoy No Circula, por lo que deben respetar determinados días y horarios para evitar sanciones.
De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX el 2 de enero de 2026, estos automóviles reciben el mismo tratamiento que los vehículos con holograma de verificación tipo 2. Esto implica restricciones durante la semana, los sábados y algunas horas de la mañana.
¿Qué días no circulan los autos con permiso provisional?
Los automóviles que portan un permiso para circular sin placas y sin tarjeta de circulación tienen prohibido transitar los viernes y todos los sábados, en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Esta restricción aplica durante todo el mes, sin importar el número de sábados que tenga el calendario.
Además, de lunes a jueves deben permanecer fuera de circulación entre las 05:00 y las 11:00 horas. Después de ese horario pueden transitar, siempre que no exista otra restricción ambiental o vial que lo impida.
Día
Restricción
Lunes a jueves
05:00 a 11:00 horas
Viernes
05:00 a 22:00 horas
Sábado
05:00 a 22:00 horas
Domingo
Sin restricción ordinaria por este supuesto
¿Hay restricciones adicionales y de cuánto es la multa?
Las limitaciones también pueden cambiar cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental. En esos casos, los automovilistas con permisos provisionales deben revisar las disposiciones extraordinarias, ya que pueden aplicarse restricciones adicionales a las habituales del Hoy No Circula.
Circular durante un horario prohibido puede ocasionar una sanción económica. El Reglamento de Tránsito contempla multas de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las restricciones de circulación. Por ello, es importante verificar las disposiciones vigentes y no asumir que el permiso provisional funciona como una exención del programa.