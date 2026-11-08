Omar García Harfuch confirmó que el presidente municipal de Río Bravo fue encontrado tras un operativo federal y estatal; había desaparecido durante un viaje familiar rumbo a Real de Catorce

La búsqueda de Miguel Ángel Almaraz Maldonado terminó con una noticia favorable este domingo 8 de noviembre: el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, fue encontrado con vida después de que se denunciara su probable privación ilegal de la libertad durante un viaje familiar. La confirmación la dio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de un mensaje público.

El edil había sido reportado como desaparecido desde la noche del sábado 7 de noviembre. Antes de que se conociera su localización, las instituciones de seguridad trabajaban con información proporcionada por las personas que lo acompañaban, quienes habían solicitado auxilio tras un incidente ocurrido durante el trayecto hacia Real de Catorce, San Luis Potosí.

¿Cómo fue localizado el alcalde Miguel Ángel Almaraz?

García Harfuch atribuyó el resultado al trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y a la cooperación de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. En las tareas participaron dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.”

El anuncio confirmó la localización, pero no detalló en qué punto fue encontrado Almaraz Maldonado, cómo se produjo su liberación ni si hubo detenciones. Tampoco se difundió de inmediato un informe completo sobre las condiciones en las que permaneció mientras se desconocía su paradero.

El alcalde de Río Bravo había sido reportado como desaparecido durante un viaje familiar rumbo a Real de Catorce./ RS

Las primeras horas del caso y la carretera donde ocurrió

El reporte inicial surgió después de que sujetos armados presuntamente interceptaron al alcalde mientras viajaba con familiares. De acuerdo con los testimonios preliminares, algunos acompañantes quedaron en el camino y posteriormente llegaron a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron ayuda. Ese aviso desencadenó la movilización de las corporaciones de seguridad en la zona limítrofe.

La ubicación exacta del incidente ha sido materia de versiones distintas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí señaló la carretera San Tiburcio-Vanegas, en Zacatecas, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas indicó que el reporte original situaba los hechos en una localidad potosina. Las autoridades ministeriales tendrán que establecer el punto preciso conforme avance la investigación.

La Fiscalía de Tamaulipas mantuvo comunicación con las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas para apoyar las diligencias. La coordinación se amplió a Coahuila y a las instituciones federales durante la búsqueda, que concluyó con la confirmación difundida este domingo por el titular de la SSPC.