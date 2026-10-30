Durante la detención de Axel Alfredo fueron aseguradas armas, cartuchos, droga y un vehículo, informó la Secretaría de la Defensa Nacional./ Captura de pantalla

Fuerzas federales capturaron en Tamaulipas a Axel Alfredo, presunto segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Tras el operativo se registraron bloqueos, vehículos incendiados y afectaciones en distintas vialidades

Una jornada de violencia se registró este jueves 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, luego de que elementos federales detuvieran a Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado como presunto segundo al mando de Los Ciclones, una facción del Cártel del Golfo. La captura estuvo seguida de bloqueos carreteros y vehículos incendiados, lo que provocó problemas de circulación y movilizaciones de las corporaciones de seguridad.

Podría interesarte Empelotados Desafortunada casualidad: detienen a Landon Donovan en la Ciudad de México y las redes estallan en memes

Los hechos comenzaron alrededor de las 11:00 horas, cuando personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizó una operación derivada de trabajos de inteligencia. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el presunto integrante de la organización criminal fue detenido en flagrancia delictiva junto con otra persona.

Durante la intervención, los militares aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo, objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Posteriormente, los dos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser presentados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¿Quién es Axel, el presunto segundo al mando de Los Ciclones?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, Axel Alfredo es hijo de José Alfredo “N”, conocido como “El Contador”, identificado como uno de los dirigentes de Los Ciclones, grupo criminal con presencia en Tamaulipas. También es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, quien encabezó el Cártel del Golfo.

Las investigaciones relacionan al detenido con distintos delitos, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

Esta tampoco es la primera vez que Axel Alfredo enfrenta un procedimiento penal. El 7 de mayo de 2023 fue capturado durante una operación encabezada por personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal. No obstante, el 18 de enero de 2024 obtuvo una resolución judicial que le permitió continuar su proceso en libertad.

La captura de Axel provocó una jornada de bloqueos y violencia en diferentes puntos de Matamoros, Tamaulipas./ SSPC

Después de recuperar su libertad, las autoridades volvieron a señalarlo por su presunta participación en un ataque ocurrido el 17 de mayo de 2026 contra integrantes del Servicio de Protección Federal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La agresión dejó un agente muerto y varios elementos heridos, aunque hasta ahora no se ha informado de una sentencia que acredite su responsabilidad en estos hechos.

VIDEO: Bloqueos y vehículos incendiados tras la detención de Axel en Matamoros

La captura estuvo acompañada de momentos de tensión en diferentes sectores de Matamoros y Río Bravo, donde se reportaron camiones de carga atravesados en avenidas, unidades incendiadas y objetos utilizados para impedir el paso de automovilistas. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo y vialidades bloqueadas durante la movilización de las autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participaron en la detención de Axel Alfredo y otra persona./ Captura de pantalla

Entre los puntos afectados estuvieron avenidas de Matamoros y tramos de la carretera Victoria-Matamoros, mientras que las autoridades locales recomendaron evitar desplazamientos innecesarios. La situación también ocasionó la suspensión de clases en el turno vespertino y una alerta preventiva del Consulado de Estados Unidos ante los acontecimientos registrados en la zona fronteriza.