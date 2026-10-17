Desafortunada casualidad: detienen a Landon Donovan en la Ciudad de México y las redes estallan en memes

Un presunto delincuente que comparte nombre con el exfutbolista estadounidense fue arrestado este sábado

El nombre de Landon Donovan, histórico futbolista de la Selección de Estados Unidos y uno de los principales rivales de México durante su carrera, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que circularan fotografías de dos jóvenes detenidos en la Ciudad de México, acompañadas de una publicación que hacía referencia al exjugador.

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La publicación fue realizada por el periodista Carlos Jiménez, quien informó sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la venta de drogas en la alcaldía Milpa Alta. Sin embargo, el mensaje utilizó el nombre de Landon Donovan para referirse a uno de los detenidos, situación que provocó confusión y burlas entre los usuarios.

De acuerdo con lo publicado por el comunicador, los jóvenes fueron identificados como Landon Donovan Gallegos de la O. y Santiago Martínez, quienes presuntamente se encontraban comercializando sustancias ilícitas cuando fueron descubiertos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

¿Por qué relacionaron a Landon Donovan con una detención en México?

La confusión surgió debido a que uno de los detenidos comparte nombre y apellido con Landon Donovan, exseleccionado estadounidense que protagonizó una intensa rivalidad deportiva con México, particularmente durante las eliminatorias mundialistas y los enfrentamientos entre ambas selecciones.

Las imágenes difundidas muestran a dos jóvenes frente a una patrulla de la policía capitalina. Aunque la publicación menciona el nombre del exfutbolista, no existe información en las imágenes que indique que el histórico jugador estadounidense haya sido detenido o esté relacionado con los hechos.

Las reacciones no tardaron en aparecer en X, anteriormente Twitter, donde algunos usuarios aprovecharon la coincidencia para recordar los enfrentamientos entre Donovan y la Selección Mexicana. Incluso, hubo quienes bromearon sobre su participación en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Estados Unidos eliminó al Tricolor en los Octavos de Final.

Lalas y Landon Donovan | MEXSPORT

Landon Donovan y su histórica rivalidad con la Selección Mexicana

Landon Donovan es uno de los futbolistas más recordados por la afición mexicana, principalmente por su participación en la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre México durante los octavos de final del Mundial de 2002. En aquel encuentro, el estadounidense marcó el segundo gol que sentenció la eliminación del equipo dirigido por Javier Aguirre.

A lo largo de su trayectoria, Donovan se convirtió en una de las figuras más importantes del futbol estadounidense, destacando por sus actuaciones con la selección nacional y con Los Angeles Galaxy de la MLS.