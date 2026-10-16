El actor de Street Fighter dejó la incertidumbre en una reciente charla

Cody Rhodes volvió a llamar la atención fuera del cuadrilátero, aunque esta vez no fue por una rivalidad en WWE, sino por una declaración que abrió la puerta a especulaciones sobre su futuro en el cine.

El luchador estadounidense generó intriga entre los seguidores de Marvel después de pronunciar una frase relacionada con los X-Men durante una conversación con el comediante Andrew Schulz, lo que llevó a muchos aficionados a preguntarse si podría formar parte de la próxima producción cinematográfica de los mutantes.

El momento se produjo mientras Rhodes hablaba de sus gustos personales y de su afición por los cómics. En medio de la charla, el luchador expresó en inglés: “I'm an X-Men”, una frase que puede traducirse como “Soy un X-Men”.

La declaración no pasó inadvertida, especialmente por el tono con el que la dijo y por el contexto de la conversación, en la que compartía detalles sobre su pasión por este universo de superhéroes.

La reacción de Andrew Schulz aumentó las sospechas. El comediante respondió sorprendido y le preguntó qué acababa de decir, pues interpretó sus palabras como si estuviera revelando una noticia importante. Sin embargo, Rhodes no anunció ningún fichaje ni ofreció detalles sobre un posible personaje; la conversación continuó mientras el luchador hacía referencia a su entusiasmo por los X-Men.

Cody Rhodes en SummerSlam 2026 | wwe.com

¿Es la primera vez que hace mención con X-Men?

La frase adquirió mayor relevancia debido a un antecedente ocurrido semanas atrás. Cody Rhodes compartió en sus redes sociales una historia desde las oficinas de Marvel Studios, ubicadas en Burbank, California.

Aunque la visita despertó curiosidad entre sus seguidores, no se dieron a conocer detalles que permitieran relacionarla directamente con una contratación o con algún proyecto específico de la compañía. A esa publicación se sumó otra pista que alimentó las teorías de los aficionados: Rhodes compartió contenido acompañado por la música de X-Men '97, la serie animada inspirada en los populares personajes de Marvel.

Careo entre CM Punk y Cody Rhodes en Raw after Mania | wwe.com

No hay nada oficial

Por ahora, no existe una confirmación oficial de Marvel Studios ni de Cody Rhodes sobre su incorporación a la próxima película de los X-Men. Tampoco se ha revelado información verificada acerca del personaje que podría interpretar.

La posibilidad resulta llamativa porque Rhodes también está desarrollando su carrera como actor. El luchador interpreta a Guile en la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, un proyecto que lo acerca a otra reconocida franquicia vinculada con la cultura popular y los videojuegos.