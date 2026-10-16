El demandante también apuntó contra la empresa de lucha libre por la difusión de las imágenes

La WWE y el luchador Montez Ford, cuyo nombre legal es Kenneth Crawford, enfrentan una demanda presentada por Noel Lucas, un agente de seguridad que acusa al deportista de realizarle un baile de tipo lap dance sin su consentimiento durante una emisión en directo de Monday Night Raw en julio. El demandante también señala a la empresa de lucha libre por la difusión de las imágenes del incidente en sus plataformas digitales.

El suceso ocurrió en el Allstate Arena de Rosemont de Illinois, durante la entrada al cuadrilátero de The Street Profits, equipo integrado por Montez Ford y Angelo Dawkins. En ese momento, Lucas se encontraba trabajando como guardia de seguridad privada fuera de su horario habitual como agente de la oficina del sheriff del condado de Cook.

De acuerdo con la demanda, presentada ante el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Crawford se acercó al agente y realizó movimientos pélvicos frente a él sin previo aviso ni autorización. El documento legal sostiene que el luchador llegó a rozar la pierna del vigilante con la parte interna de su muslo durante la presentación del equipo.

La querella incluye 14 cargos contra la WWE, Crawford y la filial corporativa Event Services, LLC. Entre las acusaciones figuran agresión física, agresión simple, imposición intencional de angustia emocional y presuntas vulneraciones a la Ley de Violencia de Género del estado de Illinois. Hasta el momento, la WWE no ha emitido comentarios oficiales sobre el litigio.

Angelo Dawkins y Montez Ford durante el Monday Night Raw en Allstate Arena | AFP

Noel Lucas denuncia burlas y acoso tras la difusión del video de WWE

Uno de los principales argumentos de Lucas es que la difusión del fragmento del programa en redes sociales tuvo consecuencias en su vida personal y profesional. Según el documento judicial, las imágenes acumularon cientos de miles de reproducciones en cuentas oficiales de la WWE y del propio luchador, lo que habría provocado que el agente se convirtiera en blanco de burlas.

El demandante afirma que sus hijos también han sido objeto de acoso y burlas en su entorno escolar a raíz de la circulación del video. La demanda señala que la permanencia del material en internet le ha ocasionado humillación, vergüenza y afectaciones emocionales continuas.

La defensa argumenta que el rostro del agente es plenamente identificable en las imágenes difundidas y que la utilización del video sin su autorización constituye un uso indebido de su imagen con fines comerciales. Por este motivo, la demanda también señala una presunta infracción a la Ley del Derecho de Publicidad de Illinois.

Netflix retiró el momento de la repetición de Monday Night Raw

Otro aspecto del caso es la disponibilidad del video en las plataformas digitales. Aunque el incidente ocurrió durante la transmisión en directo de Monday Night Raw por Netflix, la repetición del programa disponible en el servicio de streaming ya no incluye el momento del altercado.

En la versión que puede consultarse en Netflix, la imagen cambia a una pausa publicitaria durante la presentación de The Street Profits. Sin embargo, el fragmento del encuentro entre Montez Ford y el agente de seguridad continúa circulando en distintas plataformas digitales.

Así fue el baile que realizó Montez Ford | CAPTURA DE PANTALLA

La demanda sostiene que la difusión de esas imágenes contribuyó a las consecuencias personales que Lucas denuncia y reclama responsabilidades tanto al luchador como a las empresas señaladas en el procedimiento.

Por ahora, las acusaciones forman parte de una demanda en curso y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre la responsabilidad de la WWE o de Montez Ford. El caso ha puesto el foco en las consecuencias de la difusión de imágenes de personas identificables durante eventos deportivos y de entretenimiento, así como en las reclamaciones relacionadas con el consentimiento, el daño emocional y el uso comercial de la imagen.