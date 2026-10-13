El ganador de la lucha de escaleras abrió Monday Night Raw con un maletín que ya causó furor en redes sociales

Sin necesidad de ser campeón mundial, ha comenzado la era de Penta, pues el sábado 10 de octubre ganó la lucha de escaleras masculina de Money in the Bank y en el Monday Night Raw consecuente, el mexicano ha presentado lo que, en solo cuestión de minutos los fans han considerado "el mejor maletín de la historia".

Con una base en color negro, pero detalles en rojo, el maletín del 'Cero Miedo' brilla por sí solo, además de no mantener el "money in the Bank" en el centro, ya que, al ser un mexicano el portador, la frase se tradujo a español: "Dinero en el Banco".

Penta en el Banco

Luego de que Raw comenzara con un video que recordaba a todos los ganadores del evento Money in the Bank, Penta apareció siendo presentado como "The New Mr. Money in the Bank", para después mostrar, cuando las luces se encendieron, el maletín que lo acredita como el retador número uno a un campeonato mundial, cuando él lo decida en el lapso de un año.

Su entrada al ring fue tan extraordinaria como siempre, pero, sí tuvo un 'ingrediente extra', pues la pirotecnia que normalmente sale detrás del mexicano en un poste, esta vez salió de los lados del maletín, haciendo todo un poco más espectacular, pues tiene dibujadas bocas de dragones, para simular el fuego.

Penta presume su nuevo maletín de Money in the Bank | Captura de pantalla

Ya en su promo, el oriundo de Ecatepec fue claro, pues dejó absolutamente claro que tiene en mente ser campeón mundial, pero hizo énfasis en que ninguno de los campeones sabrá dónde o cuándo hará efectivo ese contrato que existe dentro del maletín. Momentos después llegó Je'von Evans para felicitar a su amigo, pero el segmento terminó con Bron Breakker agravando la lesión del 'Bouncy' sufrida en la lucha del sábado.

¿Dónde se consigue y cuánto cuesta el maletín de Penta?

En uno de los cambios de segmento, una pleca apareció en pantalla para mencionar que el maletín del 'Cero Miedo' ya está disponible en la WWE Shop en dos versiones, la réplica normal y una que estará firmada por el luchador mexicano.

La página de la tienda muestra que el precio es de 219.99 dólares, es decir, al menos en el día en el que salió a la venta: 4,017.23 pesos mexicanos; sin embargo, la tienda también muestra una leyenda que explica que los envíos podrían comenzar en febrero de 2027, un punto muy importante a tomar en cuenta, además de un descuento especial para miembros del WWE Club.

También salieron a la venta las playeras alusivas a los dos ganadores de este año: Penta y Tiffany Stratton, las cuales tienen un precio de 34.99 dólares, es decir: 643.81 pesos mexicanos.