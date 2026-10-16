Aunque el ex portero siempre resguardó su vida personal, la emotiva felicitación por su cumpleaños 60 dejó al descubierto el talento de su hija

Todo el mundo recuerda las voladas imposibles, los trajes fosforescentes y la picardía de Jorge Campos bajo el marco en el futbol mexicano; sin embargo, pocos sabían que el talento atlético del ‘Brody’ trascendió las canchas de futbol para mudarse a la duela.

A propósito de los 60 años que cumplió el icono acapulqueño, salió a la luz la historia de Andrea Campos, su hija, quien no necesitó de un balón en los pies ni de la sombra de su padre para labrar su propio éxito en el voleibol profesional europeo.

Jorge Campos en estadio | IMAGO7

El emotivo mensaje de Andrea Campos al ‘Inmortal’ por sus 60 años

Andrea abrió el baúl de los recuerdos en redes sociales para dedicarle un cálido homenaje que incluyó fotos inéditas de su infancia:

¡Feliz cumpleaños, papá! Estoy muy agradecida de tenerte en mi vida y de tener un ejemplo tan increíble como tú. Espero que hoy te sientas muy querido y recibas todo el amor que te mereces

Jorge Campos | MEXSPORT

¿Quién es Andrea Campos?

Fruto del matrimonio entre el comentarista y la canadiense Marcy Raston, quienes unieron sus vidas en febrero de 2002 durante una boda íntima en Acapulco, Andrea decidió construir su propio legado lejos del balompié.

Su disciplina elegida fue el voleibol. Dio sus primeros pasos competitivos en Estados Unidos al representar a la San Diego State University. Tras destacar en el nivel universitario, dio el salto al profesionalismo cruzando el Atlántico. Actualmente, milita como armadora en el Holte IF, uno de los clubes más importantes de la liga profesional de Dinamarca.