El luchador mexicano sorprendió con la 'remodelación' de su automóvil

Místico, una de las figuras de la lucha libre mexicana, llevó su Ford Mustang GT al taller de Martín Vaca, líder del programa de 'Mexicánicos' para transformarlo en un automóvil personalizado inspirado en su personaje.

El proyecto, conocido como el ‘Misticmóvil’, formó parte del programa, donde el equipo de VA-K Innovation trabajó en una serie de modificaciones para darle al vehículo una imagen relacionada con la identidad del luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

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El objetivo de Místico era 'contar con un automóvil de apariencia agresiva' que llamara la atención cuando llegara a las funciones de lucha libre, particularmente en la Arena México. Para conseguirlo, el luchador recurrió al equipo de Martín Vaca, reconocido por los trabajos de personalización y transformación de vehículos que realiza junto con su equipo.

La intervención tomó como referencia los elementos visuales que identifican al llamado ‘Príncipe de Plata y Oro’, por lo que los cambios abarcaron distintas partes del Mustang GT, desde la carrocería hasta los acabados interiores. El resultado fue un automóvil que incorporó detalles relacionados con la máscara y los colores característicos del gladiador.

Místico platicando con integrantes de Mexicánicos sobre el rediseño de su mustang | CAPTURA

Uno de los principales cambios del proyecto se concentró en el exterior del Ford Mustang GT. El equipo de VA-K Innovation modificó la apariencia del frente para darle una imagen más robusta, con defensas personalizadas, faros adicionales y tomas de aire adaptadas al diseño del cofre.

Estas modificaciones buscaron diferenciar al vehículo de su configuración original y relacionarlo visualmente con el personaje de Místico. La carrocería fue uno de los elementos centrales de la intervención, ya que el propósito era que el automóvil pudiera identificarse con el luchador incluso fuera de los escenarios deportivos.

La pintura también tuvo un papel importante en el diseño del ‘Misticmóvil’. El Mustang recibió acabados en tonos oro y plata, colores asociados con la máscara que caracteriza al luchador mexicano y que forman parte de su identidad dentro de los cuadriláteros.

Mexicánicos trabajando en el Mustang de místico | CAPTURA

El trabajo no se limitó a la carrocería. La personalización incluyó modificaciones en el habitáculo para mantener la misma línea visual del exterior, con acabados que combinaran con los colores seleccionados para el automóvil.

Uno de los elementos más representativos del ‘Misticmóvil’ quedó en el interior del Ford Mustang GT: la máscara de Místico plasmada en el revestimiento del techo, conocido como cielo del vehículo.

Este detalle incorporó directamente uno de los símbolos más reconocibles del luchador al diseño del automóvil y reforzó la temática que guio el proyecto desde el inicio. La personalización del habitáculo complementó los cambios exteriores y convirtió la identidad visual del gladiador en el eje central de la transformación.

La máscara de Místico plasmada en el revestimiento del techo de su mustang | CAPTURA