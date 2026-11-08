El felino sorprendió a automovilistas al asomarse por las ventanas del vehículo mientras circulaba por Aguascalientes./ Blog del Narco

El felino de ocho meses fue descubierto en una Ford F-150 roja; los ocupantes no pudieron demostrar su procedencia legal y quedaron a disposición de la FGR

Lo que parecía un trayecto cualquiera por el norte de Aguascalientes terminó en una intervención policial poco habitual: tres hombres fueron detenidos por transportar a un cachorro de león africano en una camioneta particular. El ejemplar, de aproximadamente ocho meses, llamó la atención de quienes circulaban por la zona y acabó bajo protección de las autoridades ambientales.

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La alerta surgió cuando ciudadanos observaron al felino sacando la cabeza por las ventanas de una Ford F-150 roja. La imagen del animal en movimiento motivó reportes a la Policía Municipal, que recibió las características de la unidad para ubicarla. Hasta los informes publicados el 8 de noviembre de 2026, no se había precisado la hora exacta del incidente.

Los elementos del Grupo Motorizado Centauro encontraron el vehículo en la calle Sierra de la Canela, dentro del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, y marcaron el alto a sus ocupantes. Al aproximarse, constataron que en la camioneta viajaba el león, por lo que solicitaron información sobre su origen y las condiciones en que era transportado.

¿Quiénes llevaban al cachorro de león en la camioneta?

En el lugar fueron identificados Marcos “N”, de 29 años; José “N”, de 22, e Ian “N”, de 21. Los agentes les pidieron documentos que demostraran la procedencia legal y posesión del ejemplar, pero ninguno pudo exhibirlos. Esa situación derivó en su detención y en el traslado del caso a las instancias federales correspondientes.

Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar si los hechos configuran alguna infracción penal relacionada con la vida silvestre. La detención no equivale a una declaración de culpabilidad; su situación jurídica deberá resolverse conforme avance la investigación.

El cachorro de león africano, de ocho meses, viajaba en una camioneta Ford F-150 roja./ Captura de pantalla

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