El movimiento telúrico sacudió el centro de Japón durante la madrugada y dejó al menos 22 personas heridas. Videos de cámaras de seguridad muestran cómo temblaron las calles y los edificios, además de los daños en comercios

Un terremoto de magnitud 5.7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este noviembre de 2026. El movimiento sorprendió a los habitantes mientras dormían y provocó que algunas personas salieran de sus viviendas y establecimientos ante la intensidad de las sacudidas.

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Tras el sismo, comenzaron a circular videos del momento en que temblaron las calles, así como imágenes de los daños que dejó en distintos establecimientos. Los primeros reportes contabilizaron al menos 22 personas heridas, además de ventanas rotas, mercancía en el suelo y afectaciones en el transporte ferroviario.

El terremoto de magnitud 5.7 en Japón

Las grabaciones difundidas en redes sociales y medios japoneses muestran cómo las cámaras de seguridad registraron el movimiento de calles y edificios durante el sismo. En uno de los videos más llamativos se observa el interior de una librería en Toyota, en la prefectura de Aichi, donde decenas de libros terminaron esparcidos por el suelo después de caer de los estantes.

Las grabaciones difundidas en redes sociales y medios japoneses muestran cómo las cámaras de seguridad registraron el movimiento de calles y edificios durante el sismo. En uno de los videos más llamativos se observa el interior de una librería en Toyota, en la prefectura de Aichi, donde decenas de libros terminaron esparcidos por el suelo después de caer de los estantes.

Otras imágenes muestran vitrinas destrozadas y cristales regados sobre las calles, además de establecimientos comerciales que sufrieron daños. De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento ocurrió a la 1:04 de la madrugada, hora local, con epicentro en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros.

Un terremoto de magnitud 5.7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada del 8 de noviembre./Especial

Terremoto en Japón deja 24 heridos y afecta al tren bala Shinkansen

Los reportes de medios locales contabilizaron hasta 24 personas heridas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka. Entre los incidentes se encuentran personas que sufrieron golpes y lesiones al caer durante el movimiento, incluso mientras intentaban salir de sus viviendas o edificios. Hasta los primeros balances no se reportaron víctimas mortales.