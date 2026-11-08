El ataque ocurrió en una concurrida plaza de Cracovia, donde un hombre disparó contra turistas y habitantes; las autoridades investigan posibles vínculos con ideologías de extrema derecha

Polonia se encuentra de luto después de que un ataque armado en el centro histórico de Cracovia dejara seis personas muertas y 15 heridas, entre ellas ciudadanos extranjeros y dos elementos de la policía. La tragedia ocurrió la tarde del sábado 7 de noviembre de 2026, cuando un hombre llegó en automóvil a una de las zonas más visitadas de la ciudad y comenzó a disparar contra quienes se encontraban en el lugar.

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El tiroteo se registró alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, un sitio turístico ubicado en el casco antiguo de la ciudad, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor realizó varios disparos desde su vehículo, lo que provocó una movilización de los servicios de emergencia y de elementos de seguridad que acudieron para controlar la situación.

Las autoridades confirmaron que cuatro mujeres y dos hombres perdieron la vida durante el ataque. Entre las víctimas se identificó a ciudadanos polacos y a una persona de nacionalidad británica, mientras que entre los lesionados había extranjeros procedentes de Austria, Alemania, Portugal, Rusia y Reino Unido. Los equipos médicos trasladaron a los heridos a distintos hospitales, donde algunos permanecían bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Quién es el hombre que provocó el tiroteo en Cracovia, Polonia?

Las investigaciones señalan como presunto responsable a un ciudadano polaco de entre 24 y 25 años, cuya identidad completa no ha sido difundida oficialmente. El sujeto llevaba vestimenta de tipo militar y portaba un arma de fuego de características militares. Aunque su apariencia llamó la atención de los investigadores, la policía aclaró que no pertenecía al Ejército y que, hasta ese momento, no existían indicios de que otras personas hubieran participado directamente en el ataque.

Tras recibir las primeras llamadas de emergencia, elementos policiales llegaron al sitio y localizaron al sospechoso, quien abrió fuego cuando intentaron detenerlo. El enfrentamiento terminó con el agresor herido y bajo custodia de las autoridades. El hombre fue trasladado a un hospital en estado crítico, mientras que dos uniformados también necesitaron atención médica por las lesiones sufridas durante la intervención.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, identificó a los policías lesionados como Jakub Kulik y Artur Morański. Por su parte, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, informó que uno de los agentes recibió tres impactos de bala y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a su delicado estado de salud. El funcionario también dio a conocer que las primeras indagatorias relacionan al atacante con pensamientos ultranacionalistas y posturas de extrema derecha, aunque el motivo exacto continúa bajo investigación.

Tiroteo en Cracovia, Polonia, dejó seis personas muertas y varios heridos en una concurrida plaza turística. / AP

Encuentran muertos a familiares del atacante y decretan luto nacional en Polonia

Las diligencias realizadas después de la balacera llevaron a las autoridades hasta Ostrowiec Świętokrzyski, localidad situada al norte de Cracovia, donde fueron encontrados otros tres cuerpos dentro de la vivienda familiar del sospechoso. La policía confirmó que se trataba de sus padres y su hermana, quienes presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación para establecer si los asesinatos ocurrieron antes del ataque registrado en la plaza.

El portavoz de la Fiscalía, Daniel Prokopowicz, señaló que era "muy probable" que las tres muertes estuvieran relacionadas con el mismo individuo que atacó la plaza de Cracovia. Durante las inspecciones realizadas en los lugares vinculados con el sospechoso, los investigadores aseguraron varias armas y una cantidad considerable de municiones, materiales que forman parte de las pruebas para esclarecer tanto el ataque contra los civiles como los fallecimientos de sus familiares.

Ante estos acontecimientos, Polonia inició dos días de luto nacional a partir del domingo 8 de noviembre, al tiempo que las autoridades reforzaron las medidas de seguridad. El Gobierno encabezado por Donald Tusk también mantiene abierta la investigación sobre una posible motivación extremista, mientras la Fiscalía trabaja para determinar si los hechos pueden clasificarse como un acto de terrorismo.