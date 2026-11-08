Festival Amigo 2026: así se vivió la fiesta de rock llena de nostalgia y baile con Caifanes, Julieta Venegas, DLD y Porter

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a las madres buscadoras / JO

El Estadio Hugo Sánchez de Cuautitlán Izcalli vivió una jornada de fiesta ante 9 mil 500 asistentes

La música, la nostalgia y la amistad se apoderaron del Estadio Hugo Sánchez, en Cuautitlán Izcalli, durante el Festival Amigo 2026, que reunió a 9 mil 500 asistentes, de acuerdo con cifras de los organizadores. La jornada del sábado 7 de noviembre estuvo marcada por las presentaciones de Caifanes, Julieta Venegas, DLD, Porter y Los Amigos Invisibles, además de otras agrupaciones que hicieron cantar y bailar al público durante varias horas.

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Desde antes del mediodía, los primeros asistentes comenzaron a formarse en los accesos del estadio para asegurar un buen lugar frente al escenario. Aunque las puertas se abrieron después de las 13:00 horas, el ambiente de festival ya se sentía entre los seguidores que esperaban reencontrarse con algunas de sus bandas favoritas y disfrutar de una edición más de este encuentro musical que se ha convertido en una tradición para los amantes del rock.

Conforme avanzó la tarde, la cancha del recinto comenzó a llenarse de grupos de amigos, parejas y seguidores de distintas generaciones que llegaron para escuchar canciones que han acompañado diferentes etapas de sus vidas. El cartel combinó rock mexicano, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables, convirtiendo al Festival Amigo en una celebración donde la música fue el principal punto de encuentro.

Porter ofreció una presentación llena de energía ante sus seguidores / JO

¿Cómo comenzó el Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli?

El inicio de las actividades tuvo un cambio inesperado, pues Fármacos, agrupación encargada de abrir el festival, no pudo realizar su presentación debido a que su vocalista, Diego Ridolfi, no llegó a tiempo al recinto. La ausencia dejó a sus seguidores sin la oportunidad de escuchar en vivo las canciones que el músico chileno ha construido a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, el ambiente comenzó a tomar fuerza con la aparición de Disco Bahía, que se encargó de poner a bailar a los primeros asistentes con una propuesta musical llena de ritmo y energía. La agrupación aprovechó su participación para ofrecer un adelanto de El Rey del Glam, su nuevo material discográfico, que presentará próximamente en El Auditorio BB en la CDMX.

La tarde continuó con Los Mesoneros, banda venezolana que logró conectar con el público gracias a su mezcla de rock y pop. A pesar del intenso sol que acompañó las primeras horas del festival, los seguidores permanecieron frente al escenario para cantar los temas que han formado parte de la trayectoria del grupo durante casi dos décadas.

Julieta Venegas presentó nuevas versiones de sus éxitos con su concepto “Norteña” / JO

Entre aplausos, fotografías y coros, las primeras presentaciones prepararon el ambiente para una segunda parte de la jornada en la que la asistencia comenzó a crecer considerablemente y el entusiasmo del público se hizo cada vez más evidente.

Porter y DLD encienden el escenario con sus éxitos

Una de las actuaciones más esperadas fue la de Porter, que apareció en el escenario para ofrecer un recorrido por parte de su repertorio. Aunque la agrupación dejó fuera canciones de sus dos primeros discos, consiguió que sus seguidores saltaran y cantaran durante buena parte de su presentación.

El vocalista David Velasco agradeció el respaldo del público y reconoció a quienes han acompañado a la banda durante años. Su participación llegó después de una polémica reciente relacionada con otra presentación que fue interrumpida tras recibir insultos y abucheos; sin embargo, en esta ocasión el grupo encontró una respuesta favorable entre los asistentes.

Con el paso de las horas, el estadio comenzó a lucir cada vez más lleno y llegó el turno de DLD, una de las agrupaciones que mayor expectativa había generado entre los seguidores del festival.

Caifanes encabezó el Festival Amigo 2026 ante miles de seguidores en Cuautitlán Izcalli / JO

La banda liderada por Paco Familiar ofreció un repertorio integrado por canciones como “Viernes”, “Todo Cuenta”, “Mi Vida” y “Arsénico”, temas que fueron coreados por cientos de personas y que mantuvieron la energía en uno de los momentos más intensos de la tarde.

Aunque el vocalista presentó algunas dificultades con su voz durante el espectáculo, continuó con la presentación y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, quienes respondieron cantando cada una de las canciones.

Julieta Venegas lleva su concepto norteño al Festival Amigo

Con la llegada de la noche, el público se preparó para recibir a Julieta Venegas, quien presentó una propuesta musical distinta a la que muchos de sus seguidores estaban acostumbrados a escuchar.

Caifanes dedicó “Antes de que nos olviden” a las madres buscadoras / JO

La cantante apareció en el escenario con su concepto “Norteña”, una reinterpretación de algunas de sus canciones más conocidas mediante arreglos inspirados en sonidos regionales, sierreños y tumbados.

Temas como “Lento”, “Limón y Sal”, “Algo Está Cambiando” y “Eres Para Mí” adquirieron una nueva personalidad musical que fue bien recibida por los asistentes, quienes acompañaron a la artista con coros y aplausos.

Vestida con un atuendo de inspiración norteña, Venegas consiguió que la nostalgia se apoderara del estadio, especialmente entre las parejas que aprovecharon sus canciones para abrazarse, cantar juntas y recordar momentos importantes de sus vidas.

El Festival Amigo 2026 reunió a 9 mil 500 asistentes, según los organizadores / JO

Caifanes conmueve con homenaje a madres buscadoras

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la aparición de Caifanes, agrupación que encabezó el cartel del Festival Amigo 2026 y que ofreció una presentación de aproximadamente hora y media ante los miles de asistentes reunidos en el estadio.

Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo a los clásicos de la banda liderada por Saúl Hernández, que convirtió el recinto en un enorme coro con canciones como “Afuera”, “Viento”, “No Dejes Que”, “La Célula Que Explota” y “Mátenme Porque Me Muero”.

La conexión entre la agrupación y sus seguidores quedó de manifiesto durante toda la presentación, pero uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando interpretaron “Antes de que nos olviden”, canción que dedicaron a las madres buscadoras y a las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Mientras sonaba el tema, las pantallas del escenario mostraron imágenes relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, así como cifras que reflejaban la dimensión de esta problemática en México.

La combinación de música e imágenes generó un ambiente de reflexión entre los asistentes, quienes acompañaron la interpretación de una de las canciones más representativas de Caifanes.

Más allá de la energía del rock, la agrupación aprovechó su participación para visibilizar una problemática social que afecta a miles de familias mexicanas, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más significativos del festival.

Los Amigos Invisibles cierran con baile una jornada de rock y amistad

Después de la intensidad emocional que dejó Caifanes, el ambiente cambió de ritmo con la llegada de Los Amigos Invisibles, agrupación venezolana que se encargó de cerrar la jornada con una mezcla de funk, disco y sonidos bailables.

Su presentación transformó la cancha del Estadio Hugo Sánchez en una pista de baile donde los asistentes aprovecharon los últimos momentos del festival para moverse al ritmo de la música y despedirse de una noche llena de emociones.

A lo largo de la jornada, el público pasó de los sonidos alternativos de Porter a los clásicos de DLD, las nuevas versiones de Julieta Venegas y la intensidad de Caifanes, hasta llegar al ambiente festivo de Los Amigos Invisibles.

La diversidad musical del cartel permitió que cada presentación tuviera su propio momento, mientras los asistentes compartían canciones, fotografías y recuerdos con sus amigos.

Con 9 mil 500 personas reunidas, el Festival Amigo 2026 cerró una edición marcada por la nostalgia, la convivencia y la energía del rock mexicano e internacional.