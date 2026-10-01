El actual vocalista de Porter aseguró que lleva más de 13 años soportando insultos y comparaciones con Juan Son

La tensión entre los seguidores de Porter volvió a encenderse después de un concierto que terminó antes de lo previsto en León, Guanajuato. El pasado 26 de septiembre, David Velasco, actual vocalista de la banda, abandonó abruptamente el escenario del Foro Paruno luego de una noche marcada por fallas técnicas, reclamos del público y una tensión que terminó por rebasarlo. Días después, el cantante decidió explicar públicamente qué ocurrió y reveló que detrás de aquella salida existe un desgaste acumulado durante más de 13 años.

El incidente ocurrió durante una presentación de la gira Rituales. A lo largo del concierto se presentaron diferentes problemas técnicos que interrumpieron algunos momentos del espectáculo, especialmente en el equipo utilizado por el tecladista. Aunque la banda intentó continuar y retomó el repertorio, el ambiente comenzó a complicarse hasta que Velasco terminó diciendo “Adiós León” y abandonó el escenario, cuando todavía faltaban varias canciones por interpretar.

Podría interesarte Contra Caifanes, Julieta Venegas y Porter encabezan el Festival Amigo 2026 en el Estado de México

David Velasco explica por qué abandonó el concierto de Porter

Después de varios días de críticas y especulaciones, David Velasco publicó un video en redes sociales en el que apareció visiblemente afectado y explicó que su decisión de abandonar el escenario no fue producto de un berrinche. Según el cantante, los insultos que recibió aquella noche fueron el detonante final de una situación que arrastra prácticamente desde que llegó a Porter en 2013.

“En León estaba la gente gritándome insultos y yo por eso terminé el show. O sea, no hice un berrinche, puse un límite… Desde el día uno entré a una posición bien injusta… Son trece años de una guerra desatada contra mí, sin merecerlo…, sin saber por qué”.

Velasco explicó que desde su incorporación a la agrupación ha enfrentado comparaciones constantes con Juan Son, primer vocalista de Porter, además de comentarios negativos sobre su manera de interpretar canciones escritas durante aquella primera etapa de la banda.

David Velasco no pudo más con las críticas a su persona y estuvo a punto del llanto / Especial

El cantante aseguró que durante años optó por guardar silencio, pero la acumulación de críticas terminó por rebasarlo. En el video también habló sobre el impacto que puede tener el odio en redes sociales y pidió a las personas reflexionar antes de dirigir ataques contra alguien que está detrás de una pantalla o arriba de un escenario.

David Velasco ya no quiere cantar algunas canciones de Porter

Después de publicar su explicación, Velasco también dejó una postura clara respecto a los próximos conciertos de Porter. En la descripción de su publicación señaló que “en los shows que quedan, sólo voy a cantar canciones de mi repertorio”, una decisión que aparentemente busca poner distancia con algunos de los temas que han alimentado las comparaciones con Juan Son.

La medida generó nuevamente comentarios entre los seguidores de la banda, debido a que varias de las canciones más conocidas de Porter fueron compuestas y grabadas durante la etapa de Juan Son.

Las críticas a Porter han estado muy presentes desde la salida de Juan Son / Especial

El propio concierto de León tuvo entre sus momentos más tensos la interpretación de “Xoloitzcuintle Chicloso”, tema que David no suele cantar con frecuencia y que fue solicitado por el público aquella noche. Después de interpretarlo, el vocalista se despidió y dejó el escenario.

Juan Son reacciona a la polémica con David Velasco

La controversia también llegó hasta Juan Son, fundador y antiguo vocalista de Porter, quien habló del tema durante una transmisión en vivo después de lo ocurrido en León.

Al referirse a las dificultades que puede representar interpretar determinadas canciones de aquella etapa, el músico habló específicamente sobre “Xoloitzcuintle Chicloso” y la exigencia vocal del tema.

“‘Cuando canta la de Xoloitzcuintle parece que está cantando Cepillín. Ah, es que es raro, esa canción yo la escribí muy aguda. Y también como banda es muy fácil bajarlas, como que la puedes bajar… no se escucha igual. Esa banda tenía ese problema de que como que ellos no querían entender que yo también soy un instrumento y querían como forzarme a cantar como que en otro... Quizás eso le pasó...”

“...También ha de ser muy duro, pero pues él escogió meterse a cantar esas canciones que yo escribí como que te estén constantemente pidiendo que cantes algo de otro autor, ¿no? por eso ha de ser como incómodo ser él, en ese aspecto o sea como imagínate que yo me meta a una banda y estoy tratando de ser otra persona, proyectar la vida de otra persona ha de ser complicado, pero es lo que él escogió”.

La reacción de Juan Son volvió a abrir una conversación que acompaña a Porter prácticamente desde el cambio de vocalista: la división entre quienes prefieren la etapa original de la banda y quienes han seguido el proyecto encabezado por David Velasco.

Juan Son mencionó que para David es complicado tratar de sacar sus canciones vocalmente / Especial

¿Porter cancelará el resto de su gira?

Después de la publicación de David comenzaron las especulaciones sobre una posible suspensión de los próximos conciertos, especialmente porque el cantante reconoció sentirse emocionalmente agotado y cuestionó incluso sus ganas de regresar inmediatamente a un escenario.

Sin embargo, posteriormente aclaró que las fechas programadas siguen en pie.

"Banda chida todos los shows programados se van a llevar a cabo solo les comunico como me siento".