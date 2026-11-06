El Vive Latino 2027 comienza a tomar forma y la expectativa entre los seguidores del festival crece con la difusión de un cartel que reúne a figuras internacionales, agrupaciones latinoamericanas y representantes de la escena musical mexicana. Entre los nombres que más llaman la atención destacan Mötley Crüe, Placebo, Turnstile, Kasabian y Epica, una combinación que promete llevar desde el rock clásico hasta los sonidos más intensos del metal y el hardcore.
La edición de 2027 se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde miles de asistentes podrán disfrutar de dos jornadas de música en vivo. El encuentro mantendrá su propuesta de reunir diferentes géneros y generaciones, con artistas consolidados y proyectos que han ganado popularidad en los últimos años.
La información del cartel compartida este viernes también contempla regresos esperados, propuestas de música alternativa y experiencias especiales como Música Pa' Mandar A Volar Vol. 3 y Punk Rock Karaoke, dos conceptos que buscan ofrecer algo distinto a los conciertos tradicionales.
¿Qué artistas estarán en el Vive Latino 2027?
Uno de los mayores atractivos de la edición será la presencia de Mötley Crüe, agrupación estadounidense reconocida por su trayectoria dentro del glam metal. Su participación destaca entre los nombres internacionales junto con Placebo, banda británica que ha construido una importante base de seguidores en México gracias a su propuesta de rock alternativo.
La variedad musical también estará representada por Turnstile, uno de los proyectos más destacados del hardcore contemporáneo; Kasabian, referente del rock británico; y Epica, agrupación neerlandesa de metal sinfónico que aportará una de las propuestas más intensas del encuentro.
Para quienes disfrutan del ska y el reggae, el cartel incluye a The Skatalites, Cultura Profética, Inspector y Los Auténticos Decadentes, mientras que el punk argentino tendrá presencia con Attaque 77. También sobresalen Los Tres, representantes del rock chileno, y Residente, quien llevará su propuesta de rap y música latinoamericana.
Otra de las participaciones más llamativas será la de 31 Minutos, el proyecto chileno que ha logrado conquistar a públicos de distintas edades gracias a sus personajes, canciones y espectáculos en vivo.
El talento mexicano tendrá una fuerte presencia en el Vive Latino
El festival también apostará por artistas nacionales que representan distintas etapas y estilos de la música mexicana. Entre los nombres anunciados destacan Carla Morrison, Ximena Sariñana, Jumbo, La Gusana Ciega y Zurdok, agrupaciones y solistas que cuentan con una importante trayectoria dentro de la escena nacional.
La nostalgia también tendrá su espacio con Cuca, Liquits y Mi Banda El Mexicano, mientras que propuestas como Ed Maverick, Latin Mafia, Paloma Morphy y Belafonte Sensacional buscarán conectar con las nuevas generaciones de asistentes.
La música electrónica tendrá representación con Polymarchs y The Wookies, proyectos que aportarán una alternativa para quienes buscan bailar y disfrutar de otros ritmos durante las jornadas del festival.
Esta mezcla de estilos refleja una de las características del Vive Latino: reunir en un mismo espacio a públicos que pueden disfrutar del rock, el ska, el pop, el rap y la música tropical sin limitarse a un solo género.
Cartel completo del Vive Latino 2027
De acuerdo con la lista proporcionada, estos son los artistas y proyectos anunciados para la edición 2027:
31 Minutos
Adanowsky
Amandititita
Andrés Cepeda
Astro
Attaque 77
Bacilos
Bandalos Chinos
Barry B
Belafonte Sensacional
Carla Morrison
Carlos Ares
Carolina Durante
Cuca
Cultura Profética
Diles Que No Me Maten
Dromedarios Mágicos
Ed Maverick
Entre Compas
Epica
Inspector
Jumbo
Kase.O
Kasabian
La Gusana Ciega
La LOM
La M.O.D.A.
La Santa Cecilia
Latin Mafia
Laureano Brizuela
Leo Rizzi
Liquits
Los Auténticos Decadentes
Los Tres
Los Vaguens
Ltd Rock
Mi Banda El Mexicano
Mike D 5D
Milo J
Modelo
Mötley Crüe
Música Pa' Mandar A Volar Vol. 3
Niña Polaca
Ozomatli
Paloma Morphy
Placebo
Polymarchs
Punk Rock Karaoke
Residente
Skatalites
The Wookies
Tino El Pingüino
Turnstile
Ximena Sariñana
Zurdok
¿Qué sorpresas tendrá el Vive Latino 2027?
Además de los conciertos de las bandas anunciadas, el festival contempla experiencias musicales que se han convertido en atractivos especiales para los asistentes.
Una de ellas será Música Pa' Mandar A Volar Vol. 3, concepto que reúne canciones románticas y de desamor interpretadas por diferentes artistas. La propuesta busca que el público cante aquellos temas que han acompañado rupturas amorosas y momentos sentimentales, aunque todavía no se han revelado los invitados que participarán en esta edición.
Por otro lado, Punk Rock Karaoke promete una experiencia dirigida a quienes disfrutan de los clásicos del punk. El concepto permitirá recuperar canciones representativas del género en un ambiente que combina la energía de los conciertos con la participación del público.
Hasta el momento, no se han anunciado los músicos que formarán parte de esta actividad, por lo que sus integrantes e invitados permanecen como una de las sorpresas pendientes del festival.
¿Cuándo comienza la preventa de boletos para el Vive Latino 2027?
De acuerdo con la información compartida sobre el anuncio, la preventa de boletos para el Vive Latino 2027 comenzará el miércoles 11 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, con la posibilidad de adquirir entradas a tres meses sin intereses.
Sin embargo, todavía es importante conocer los precios oficiales, las categorías disponibles y las tarjetas participantes para determinar las condiciones exactas de la promoción.
El festival se celebrará el 13 y 14 de marzo de 2027, por lo que quienes tengan planeado asistir podrán comenzar a organizar su presupuesto y decidir si desean acudir a una sola jornada o disfrutar del fin de semana completo.