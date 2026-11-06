La preventa está anunciada para el 11 de noviembre y el encuentro musical se realizará el 13 y 14 de marzo de 2027 / Especial

El festival reunirá propuestas de rock, metal, punk, ska, reggae y música electrónica

El Vive Latino 2027 comienza a tomar forma y la expectativa entre los seguidores del festival crece con la difusión de un cartel que reúne a figuras internacionales, agrupaciones latinoamericanas y representantes de la escena musical mexicana. Entre los nombres que más llaman la atención destacan Mötley Crüe, Placebo, Turnstile, Kasabian y Epica, una combinación que promete llevar desde el rock clásico hasta los sonidos más intensos del metal y el hardcore.

La edición de 2027 se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde miles de asistentes podrán disfrutar de dos jornadas de música en vivo. El encuentro mantendrá su propuesta de reunir diferentes géneros y generaciones, con artistas consolidados y proyectos que han ganado popularidad en los últimos años.

La información del cartel compartida este viernes también contempla regresos esperados, propuestas de música alternativa y experiencias especiales como Música Pa' Mandar A Volar Vol. 3 y Punk Rock Karaoke, dos conceptos que buscan ofrecer algo distinto a los conciertos tradicionales.

El Vive Latino 2027 se realizará el 13 y 14 de marzo en la CDMX / Especial

¿Qué artistas estarán en el Vive Latino 2027?

Uno de los mayores atractivos de la edición será la presencia de Mötley Crüe, agrupación estadounidense reconocida por su trayectoria dentro del glam metal. Su participación destaca entre los nombres internacionales junto con Placebo, banda británica que ha construido una importante base de seguidores en México gracias a su propuesta de rock alternativo.

La variedad musical también estará representada por Turnstile, uno de los proyectos más destacados del hardcore contemporáneo; Kasabian, referente del rock británico; y Epica, agrupación neerlandesa de metal sinfónico que aportará una de las propuestas más intensas del encuentro.

Para quienes disfrutan del ska y el reggae, el cartel incluye a The Skatalites, Cultura Profética, Inspector y Los Auténticos Decadentes, mientras que el punk argentino tendrá presencia con Attaque 77. También sobresalen Los Tres, representantes del rock chileno, y Residente, quien llevará su propuesta de rap y música latinoamericana.

La preventa de boletos está anunciada para el 11 de noviembre / Especial

Otra de las participaciones más llamativas será la de 31 Minutos, el proyecto chileno que ha logrado conquistar a públicos de distintas edades gracias a sus personajes, canciones y espectáculos en vivo.

El talento mexicano tendrá una fuerte presencia en el Vive Latino

El festival también apostará por artistas nacionales que representan distintas etapas y estilos de la música mexicana. Entre los nombres anunciados destacan Carla Morrison, Ximena Sariñana, Jumbo, La Gusana Ciega y Zurdok, agrupaciones y solistas que cuentan con una importante trayectoria dentro de la escena nacional.

La nostalgia también tendrá su espacio con Cuca, Liquits y Mi Banda El Mexicano, mientras que propuestas como Ed Maverick, Latin Mafia, Paloma Morphy y Belafonte Sensacional buscarán conectar con las nuevas generaciones de asistentes.

Los seguidores del festival ya están listos para la edición de 2027 / especial

La música electrónica tendrá representación con Polymarchs y The Wookies, proyectos que aportarán una alternativa para quienes buscan bailar y disfrutar de otros ritmos durante las jornadas del festival.

Esta mezcla de estilos refleja una de las características del Vive Latino: reunir en un mismo espacio a públicos que pueden disfrutar del rock, el ska, el pop, el rap y la música tropical sin limitarse a un solo género.

Cartel completo del Vive Latino 2027

De acuerdo con la lista proporcionada, estos son los artistas y proyectos anunciados para la edición 2027: 31 Minutos

Adanowsky

Amandititita

Andrés Cepeda

Astro

Attaque 77

Bacilos

Bandalos Chinos

Barry B

Belafonte Sensacional

Carla Morrison

Carlos Ares

Carolina Durante

Cuca

Cultura Profética

Diles Que No Me Maten

Dromedarios Mágicos

Ed Maverick

Entre Compas

Epica

Inspector

Jumbo

Kase.O

Kasabian

La Gusana Ciega

La LOM

La M.O.D.A.

La Santa Cecilia

Latin Mafia

Laureano Brizuela

Leo Rizzi

Liquits

Los Auténticos Decadentes

Los Tres

Los Vaguens

Ltd Rock

Mi Banda El Mexicano

Mike D 5D

Milo J

Modelo

Mötley Crüe

Música Pa' Mandar A Volar Vol. 3

Niña Polaca

Ozomatli

Paloma Morphy

Placebo

Polymarchs

Punk Rock Karaoke

Residente

Skatalites

The Wookies

Tino El Pingüino

Turnstile

Ximena Sariñana

Zurdok

¿Qué sorpresas tendrá el Vive Latino 2027?

Además de los conciertos de las bandas anunciadas, el festival contempla experiencias musicales que se han convertido en atractivos especiales para los asistentes.

Una de ellas será Música Pa' Mandar A Volar Vol. 3, concepto que reúne canciones románticas y de desamor interpretadas por diferentes artistas. La propuesta busca que el público cante aquellos temas que han acompañado rupturas amorosas y momentos sentimentales, aunque todavía no se han revelado los invitados que participarán en esta edición.

Por otro lado, Punk Rock Karaoke promete una experiencia dirigida a quienes disfrutan de los clásicos del punk. El concepto permitirá recuperar canciones representativas del género en un ambiente que combina la energía de los conciertos con la participación del público.

Hasta el momento, no se han anunciado los músicos que formarán parte de esta actividad, por lo que sus integrantes e invitados permanecen como una de las sorpresas pendientes del festival.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para el Vive Latino 2027?

De acuerdo con la información compartida sobre el anuncio, la preventa de boletos para el Vive Latino 2027 comenzará el miércoles 11 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, con la posibilidad de adquirir entradas a tres meses sin intereses.

Sin embargo, todavía es importante conocer los precios oficiales, las categorías disponibles y las tarjetas participantes para determinar las condiciones exactas de la promoción.