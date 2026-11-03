Conciertos en noviembre 2026: Karol G, Corona Capital y Flow Fest llegan a CDMX, Guadalajara y Monterrey

Noviembre tendrá una amplia cartelera musical en México, con festivales, conciertos internacionales y espectáculos gratuitos

Noviembre de 2026 llega con una intensa agenda de conciertos en México. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán a artistas nacionales e internacionales, además de festivales multitudinarios como el Corona Capital y el Coca-Cola Flow Fest.

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Entre los eventos más esperados destacan las seis presentaciones de Karol G, quien ofrecerá tres conciertos en Monterrey y otros tres en la capital. También habrá espectáculos gratuitos en espacios públicos, como el Zócalo de la CDMX y la Plaza de la Liberación de Guadalajara.

El Corona Capital 2026 reunirá a Gorillaz, The Strokes y más de 65 bandas en el Autódromo Hermanos Rodríguez./cocacola

¿Qué conciertos y festivales habrá en noviembre en CDMX?

La Ciudad de México concentrará buena parte de la actividad musical del mes. Karol G iniciará su gira Viajando por el mundo Tropitour con las siguientes fechas: 6, 7 y 8 de noviembre: Karol G, Estadio BBVA, Monterrey.

13, 14 y 15 de noviembre: Karol G, Estadio GNP Seguros, CDMX.

Entre los festivales más importantes también se encuentran: 7 y 8 de noviembre: Ultra México 2026, Estadio Banorte.

20, 21 y 22 de noviembre: Corona Capital, Autódromo Hermanos Rodríguez, con Gorillaz, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes y más de 65 bandas.

28 y 29 de noviembre: Coca-Cola Flow Fest, Autódromo Hermanos Rodríguez, con Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Chencho Corleone y Manuel Turizo.

La capital también tendrá conciertos gratuitos. El 6 de noviembre, El Haragán y Compañía se presentará junto con Resorte, Out of Control Army, Johnny Nasty Boots, Calaverx y Perra Brava en el Monumento a la Revolución.

Por su parte, el 8 de noviembre se realizará el Vitae Fest 2026 en el Zócalo, con entrada libre. El programa contempla a Mau y Ricky a las 17:20 horas, Enjambre a las 18:40, Alexander Acha a las 20:10 y Banda Los Recoditos a las 21:15 horas. El 14 de noviembre, a las 20:00 horas, Garbage ofrecerá otro concierto gratuito en la Plaza de la Constitución.

Agenda de conciertos en Guadalajara y Monterrey

Guadalajara y Zapopan también tendrán una cartelera con artistas de distintos géneros. Entre los eventos programados en sus principales recintos destacan: Auditorio Telmex: 6 de noviembre: El Lago de los Cisnes.

7 de noviembre: Pedro Fernández.

9 de noviembre: ZZ Top.

11 de noviembre: Ricardo Montaner.

17 de noviembre: Dimash Qudaibergen.

19 de noviembre: David Bisbal.

20 de noviembre: Enjambre.

24 de noviembre: Trueno.

28 de noviembre: Amanda Miguel.

Arena Guadalajara: 6 de noviembre: Maldita Vecindad.

7 de noviembre: Mägo de Oz.

13 de noviembre: God Save the Queen.

20 de noviembre: Sin Bandera.

21 y 22 de noviembre: Yuri.

25 de noviembre: Pimpinela.

27 y 28 de noviembre: Edén Muñoz.

Teatro Diana: 7 de noviembre: Fharina.

11 de noviembre: Andrés Calamaro.

13 de noviembre: Eslabón Armado.

20 de noviembre: Alan Arrieta.

27 de noviembre: Porter.

29 de noviembre: Los Ángeles Negros.

El Teatro Dianan tendrá la presencia de los Ángeles Negros./ Especial

Además, el 18 de noviembre habrá un concierto gratuito en la Plaza de la Liberación, como parte de Titanes en Concierto. El espectáculo contará con Aleks Syntek, Natalia Jiménez, Xavi, Paty Cantú y Polymarchs. También continuarán las actividades musicales gratuitas del Festival de las Almas en distintas sedes de Jalisco, hasta el 15 de noviembre.

En Monterrey, Karol G encabezará la agenda con sus presentaciones del 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA. Otros conciertos programados son: 7 de noviembre: Intocable, Estadio Borregos.

16 y 17 de noviembre: Mon Laferte, Auditorio Citibanamex.

20 de noviembre: LP, Escenario GNP Seguros.

20 y 21 de noviembre: Banda MS, Arena Monterrey.

21 de noviembre: David Bisbal, Auditorio Citibanamex.

26 de noviembre: Trueno, Auditorio Citibanamex.

27 de noviembre: María José, Auditorio Citibanamex.

28 de noviembre: Carlos Rivera, Arena Monterrey.

30 de noviembre: Yandel Sinfónico, Arena Monterrey.